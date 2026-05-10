 24hod.sk    Zo zahraničia

10. mája 2026

Bývalý poľský minister spravodlivosti Ziobro údajne utiekol z Maďarska do USA


Exminister čelí v Poľsku viacerým obvineniam vrátane zneužívania právomoci verejného činiteľa a nezákonného používania špionážneho softvéru Pegasus.



10.5.2026 (SITA.sk) - Exminister čelí v Poľsku viacerým obvineniam vrátane zneužívania právomoci verejného činiteľa a nezákonného používania špionážneho softvéru Pegasus.

Bývalý poľský minister spravodlivosti Zbigniew Ziobro, ktorý čelí vo svojej krajine viacerým obvineniam z trestných činov, údajne utiekol z Maďarska do Spojených štátov. Informovali o tom v nedeľu poľské médiá.



Maďarsko nebude smetisko


Ziobro získal minulý rok azyl od vlády maďarského premiéra Viktora Orbána. Po aprílových voľbách však nový maďarský premiér Péter Magyar oznámil, že Budapešť už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v zahraničí.


„Maďarsko už nebude smetiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil Magyar po svojom volebnom víťazstve. Ako príklad uviedol práve Ziobra a jeho bývalého námestníka Marcina Romanowského.



Už je na ceste


Poľská televízia TVN24 zverejnila fotografiu Ziobra na letisku Newark Liberty pri New Yorku, ktorú podľa nej urobil iný cestujúci. Pravicová televízia Republika zároveň uviedla, že sa bývalý minister nachádza v USA.



Požiadajú o vydanie


Ziobrovi hrozí v Poľsku  až 25 rokov väzenia. Obvinený je zo zneužitia právomocí, vedenia organizovanej zločineckej skupiny a použitia peňazí určených obetiam trestných činov na nákup izraelského špionážneho softvéru Pegasus, ktorý mal byť nasadený proti politickým oponentom.


Nie je jasné, ako sa Ziobro dostal do USA, keďže Poľsko tvrdí, že jeho pas bol zrušený. Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek uviedol, že ak sa jeho pobyt v USA potvrdí, Varšava požiada o jeho vydanie.




Zdroj: SITA.sk

Uhrík nevidí žiadne benefity vstupu Ukrajiny do EÚ. Je to „zombie" štát, ktorý by bez finančnej pomoci neprežil ani rok
Prieskum odhalil silné postavenie matiek, deti im dôverujú viac než otcom aj priateľom

