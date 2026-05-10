Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Uhrík nevidí žiadne benefity vstupu Ukrajiny do EÚ. Je to „zombie“ štát, ktorý by bez finančnej pomoci neprežil ani rok
Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať. Poslanec
10.5.2026 (SITA.sk) - Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať.
Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (Republika) nevidí žiaden benefit vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Ako povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, Ukrajina je vo vojne, územne rozvrátená, skorumpovaná a zadĺžená.
„Ukrajina je „zombie" štát, ktorý by bez zahraničnej finančnej pomoci, bez desiatok/stoviek miliárd zo zahraničia neprežil ani rok," povedal Uhrík s tým, že Ukrajina sa musí dať dokopy, a až potom sa môže uchádzať o členstvo.
„O 50, o 100 rokov,“ doplnil europoslanec. Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať.
„My hovoríme, že Ukrajine sme pomohli dosť, tie benefity vstupu Ukrajiny nevidíme momentálne. Keby teraz Ukrajina vstúpila do únie, znamená to rozvrat slovenského poľnohospodárstva,“ doplnil Uhrík. O momentálnom vstupe Ukrajiny podľa europoslankyne Lucie Yar (Progresívne Slovensko) momentálne nikto nehovorí.
„O tom, že Ukrajina potrebuje našu podporu, lebo bráni aj našu slobodu, je množstvo faktov, preto ich držíme nad vodou a pomáhame im,“ vyhlásila. Zároveň doplnila, že Ukrajina do únie vstúpi, keď bude pripravená.
„Existuje normálny plán Kodanských kritérií, ktoré treba splniť, ktoré splnila každá jedna krajina. A keď ich splní Ukrajina, vtedy má prísť a vstúpiť do EÚ,“ dodala Yar.
Zdroj: SITA.sk - Uhrík nevidí žiadne benefity vstupu Ukrajiny do EÚ. Je to „zombie" štát, ktorý by bez finančnej pomoci neprežil ani rok © SITA Všetky práva vyhradené.
Zombie štát, ktorý by neprežil
Ukrajina bráni aj našu slobodu
Nad Bratislavou preletia vojenské vrtuľníky Black Hawk aj lietadlá Spartan, veľtrh IDEB prinesie rekordný ročník
Bývalý poľský minister spravodlivosti Ziobro údajne utiekol z Maďarska do USA
