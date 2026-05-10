 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Uhrík nevidí žiadne benefity vstupu Ukrajiny do EÚ. Je to „zombie“ štát, ktorý by bez finančnej pomoci neprežil ani rok


Tagy: diskusná relácia Na telo Rusko-ukrajinský konflikt Vstup Ukrajiny do EÚ

Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať.



10.5.2026 (SITA.sk) - Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať.


Poslanec Európskeho parlamentu Milan Uhrík (Republika) nevidí žiaden benefit vstupu Ukrajiny do Európskej únie. Ako povedal v diskusnej relácii Na telo televízie Markíza, Ukrajina je vo vojne, územne rozvrátená, skorumpovaná a zadĺžená.

Zombie štát, ktorý by neprežil


„Ukrajina je „zombie" štát, ktorý by bez zahraničnej finančnej pomoci, bez desiatok/stoviek miliárd zo zahraničia neprežil ani rok," povedal Uhrík s tým, že Ukrajina sa musí dať dokopy, a až potom sa môže uchádzať o členstvo.

„O 50, o 100 rokov,“ doplnil europoslanec. Prijať „megazadĺžený" a skorumpovaný štát do EÚ podľa Uhríka zároveň znamená naďalej ho financovať.

Ukrajina bráni aj našu slobodu


„My hovoríme, že Ukrajine sme pomohli dosť, tie benefity vstupu Ukrajiny nevidíme momentálne. Keby teraz Ukrajina vstúpila do únie, znamená to rozvrat slovenského poľnohospodárstva,“ doplnil Uhrík. O momentálnom vstupe Ukrajiny podľa europoslankyne Lucie Yar (Progresívne Slovensko) momentálne nikto nehovorí.

„O tom, že Ukrajina potrebuje našu podporu, lebo bráni aj našu slobodu, je množstvo faktov, preto ich držíme nad vodou a pomáhame im,“ vyhlásila. Zároveň doplnila, že Ukrajina do únie vstúpi, keď bude pripravená.

„Existuje normálny plán Kodanských kritérií, ktoré treba splniť, ktoré splnila každá jedna krajina. A keď ich splní Ukrajina, vtedy má prísť a vstúpiť do EÚ,“ dodala Yar.


Zdroj: SITA.sk - Uhrík nevidí žiadne benefity vstupu Ukrajiny do EÚ. Je to „zombie“ štát, ktorý by bez finančnej pomoci neprežil ani rok © SITA Všetky práva vyhradené.

