Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Prieskum odhalil silné postavenie matiek, deti im dôverujú viac než otcom aj priateľom
10.5.2026 (SITA.sk) - Matka zostáva pre deti aj mladých ľudí najväčšou oporou.
Deti a mládež bez ohľadu na ich vek vnímajú matku ako hlavnú oporu. Ukazujú to dáta, ktoré získal Úrad komisára pre deti s odstupom niekoľkých mesiacov. Dáta boli zozbierané od 13-ročných respondentov zo základných škôl a od viac ako 10-tisíc 17-ročných respondentov. Vyplynul z nich jednoznačný záver, že matka je v živote detí aj mladých ľudí absolútnou „kráľovnou dôvery”.
Dôvera voči otcom nižšia
„U 17-ročných mladých ľudí dosiahla miera dôvery voči matke 92,4 percenta. Pre porovnanie dôvera voči otcom je v každom kraji približne o 10 percent nižšia,” priblížil Úrad komisára pre deti. Doplnil, že v Trenčianskom kraji dokonca mladí ľudia deklarovali vyššiu dôveru voči svojim priateľom, 92 percent, než voči otcom, ktorým deklarovalo dôveru 82,3 percenta z nich.
„Mladí ľudia sa na otcov pozerajú optikou ekonomického zabezpečenia a ekonomická situácia rodiny má priamu koreláciu s dôverou voči otcom. Čím horšie sa rodina má, tým menej dôverujú mladí ľudia svojim otcom,” uviedli z úradu dodávajúc, že dôveru voči matkám ekonomická situácia rodiny neovplyvňuje, v očiach mládeže je „prístavom dôvery” bez ohľadu na materiálne zabezpečenie.
Deti označili mamu za najdôležitejšiu osobu
Respondenti zo základných škôl vo veku 13 rokov tiež uvádzali, že najbezpečnejšie sa cítia s mamou, vyjadrilo sa tak 96 percent z nich. Taktiež až 98 percent z nich označilo mamu za najdôležitejšiu osobu.
Úrad komisára pre deti tiež pri príležitosti Dňa matiek pripomenul spoločnosti, že úloha matky je fundamentálnym pilierom v živote každého dieťaťa a kvalita jeho vzťahu s matkou je nielen otázkou rodinného šťastia, ale jedným zo základných predpokladov pre napĺňanie práv dieťaťa na zdravý psychický, emociálny a sociálny vývoj.
„Nech sú vaše domovy naplnené porozumením a nech sú vaše deti vašim najväčším zadosťučinením,” poprial matkám komisár pre deti Jozef Mikloško. Taktiež im zaželal, aby vo svojom náročnom i nádhernom poslaní nachádzali dostatok vnútorného pokoja a radosti.
Bývalý poľský minister spravodlivosti Ziobro údajne utiekol z Maďarska do USA
Slováci strácajú trpezlivosť pri hľadaní práce. Odignorovaný životopis ich frustruje viac ako nízke ponúkané platy
