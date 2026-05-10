Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Prieskum odhalil silné postavenie matiek, deti im dôverujú viac než otcom aj priateľom


Tagy: Deň matiek deti a mládež Prieskum Úrad Komisára pre deti

Matka zostáva pre deti aj mladých ľudí najväčšou oporou. Deti a mládež bez ohľadu na ich vek vnímajú matku ako hlavnú oporu. Ukazujú ...



Zdieľať
gettyimages 1404281870 676x451 10.5.2026 (SITA.sk) - Matka zostáva pre deti aj mladých ľudí najväčšou oporou.


Deti a mládež bez ohľadu na ich vek vnímajú matku ako hlavnú oporu. Ukazujú to dáta, ktoré získal Úrad komisára pre deti s odstupom niekoľkých mesiacov. Dáta boli zozbierané od 13-ročných respondentov zo základných škôl a od viac ako 10-tisíc 17-ročných respondentov. Vyplynul z nich jednoznačný záver, že matka je v živote detí aj mladých ľudí absolútnou „kráľovnou dôvery”.

Dôvera voči otcom nižšia


„U 17-ročných mladých ľudí dosiahla miera dôvery voči matke 92,4 percenta. Pre porovnanie dôvera voči otcom je v každom kraji približne o 10 percent nižšia,” priblížil Úrad komisára pre deti. Doplnil, že v Trenčianskom kraji dokonca mladí ľudia deklarovali vyššiu dôveru voči svojim priateľom, 92 percent, než voči otcom, ktorým deklarovalo dôveru 82,3 percenta z nich.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Mladí ľudia sa na otcov pozerajú optikou ekonomického zabezpečenia a ekonomická situácia rodiny má priamu koreláciu s dôverou voči otcom. Čím horšie sa rodina má, tým menej dôverujú mladí ľudia svojim otcom,” uviedli z úradu dodávajúc, že dôveru voči matkám ekonomická situácia rodiny neovplyvňuje, v očiach mládeže je „prístavom dôvery” bez ohľadu na materiálne zabezpečenie.

Deti označili mamu za najdôležitejšiu osobu


Respondenti zo základných škôl vo veku 13 rokov tiež uvádzali, že najbezpečnejšie sa cítia s mamou, vyjadrilo sa tak 96 percent z nich. Taktiež až 98 percent z nich označilo mamu za najdôležitejšiu osobu.

Úrad komisára pre deti tiež pri príležitosti Dňa matiek pripomenul spoločnosti, že úloha matky je fundamentálnym pilierom v živote každého dieťaťa a kvalita jeho vzťahu s matkou je nielen otázkou rodinného šťastia, ale jedným zo základných predpokladov pre napĺňanie práv dieťaťa na zdravý psychický, emociálny a sociálny vývoj.

„Nech sú vaše domovy naplnené porozumením a nech sú vaše deti vašim najväčším zadosťučinením,” poprial matkám komisár pre deti Jozef Mikloško. Taktiež im zaželal, aby vo svojom náročnom i nádhernom poslaní nachádzali dostatok vnútorného pokoja a radosti.


Zdroj: SITA.sk - Prieskum odhalil silné postavenie matiek, deti im dôverujú viac než otcom aj priateľom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Deň matiek deti a mládež Prieskum Úrad Komisára pre deti
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Bývalý poľský minister spravodlivosti Ziobro údajne utiekol z Maďarska do USA
<< predchádzajúci článok
Slováci strácajú trpezlivosť pri hľadaní práce. Odignorovaný životopis ich frustruje viac ako nízke ponúkané platy

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 