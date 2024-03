Bývalý prezident Gašparovič je z výsledkov sklamaný, no nie prekvapený. Korčok je podľa neho útočný

Skritizoval koalíciu

Do kampane by mal vstúpiť premiér Fico

24.3.2024 (SITA.sk) - Bývalý prezident SR Ivan Gašparovič z výsledkov volieb nie je prekvapený, je však sklamaný. Uviedol to v rozhovore pre televíziu TA3. Gašparovič, ako sociálny demokrat, volil Petra Pellegriniho . Podľa neho je Ivan Korčok na rozdiel od Pellegriniho útočný.„Korčok bol útočný celý čas. Pellegriniho spomínal stále negatívne. Pellegrini jeho nespomenul ani raz," uviedol bývalý prezident. Koalícia podľa Gašparoviča v súvislosti s účasťou občanov vo voľbách nebola vôbec aktívna.„Opozícia robila meetingy a pokračujú v tom ďalej. Koalícia akoby sedela a spoliehala sa na ukazovatele a nerobila pravú kampaň tak, ako by mala," myslí si Gašparovič, podľa ktorého koalícii neostáva nič iné, len s takouto kampaňou začať, pretože Korčok je v tomto vo výhode.„Pellegrini musí robiť všetko preto, aby sa z tohto dostal. Korčokovi stačí, keď to bude udržovať," dodal bývalý prezident. Gašparovič je súčasne toho názoru, že by mal do kampane aktívne vstúpiť aj predseda vlády Robert Fico Smer-SD ), keďže je koaličným partnerom Pellegriniho. Nesúhlasí tiež so stratégiou Korčoka, že prezident by mal byť protiváhou vlády.„Korčok nemôže vytvoriť atmosféru pokoja, ak bude postupovať tak, že nebude komunikovať s Ficom alebo s ministrom zahraničných vecí. To proste nejde," uzavrel Gašparovič.