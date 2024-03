V Tatrách volí viacero turistov než domácich, medzi voličmi bol aj „diamantový pár“ (foto)

Rezerva hlasovacích lístkov

Turistika a voľby v Tatrách

Dobrá voľby pre Slovensko

Každý hlas sa počíta

Celý život v Tatrách

23.3.2024 (SITA.sk) - Do volebnej miestnosti v Starom Smokovci vo Vysokých Tatrách prichádza aj počas sobotňajších volieb viac turistov než domácich. Tí tvorili napoludnie až dve tretiny z voličov.Mnohí sa zhodli na tom, že takto spojili turistiku s užitočným. V jednej z volebných miestnosti v Tatrách však v sobotu odvolili napríklad aj manželia Frankovci, ktorí v obradnej sieni na mestskom úrade oslávili svoju diamantovú svadbu.Zodpovedná za organizačno-technické zabezpečenie volieb v meste Anna Jurečková pre agentúru SITA potvrdila, že na veľký počet ľudí hlasujúcich na voličské preukazy sú zvyknutí a pripravení. Rezervu, čo sa týka hlasovacích lístkov, majú podľa jej slov na meste aj na okresnom úrade. Vo Vysokých Tatrách majú šesť volebných okrskov, od Vyšných Hágov až po Tatranskú Kotlinu.„Najväčší je v Tatranskej Lomnici, kde je zapísaných 1 200 domácich voličov. Celkovo však máme v meste zapísaných 2 351 voličov. Do piatkového dopoludnia sme vydali 210 hlasovacích preukazov na prvé kolo volieb,“ opísala Jurečková. Podľa jej slov majú voľby zatiaľ pokojný priebeh. Väčšinu voličov v Tatrách zatiaľ predstavujú tí, ktorí prichádzajú na hlasovacie preukazy.„Stačilo by nám tritisíc hlasovacích lístkov, ale už aj v spolupráci s Okresným úradom v Poprade vieme, že Vysoké Tatry sú práve počas víkendu najviac navštevované jednodňovými turistami, máme tak rezervu,“ dodala. V treťom volebnom okrsku v Starom Smokovci majú podľa predsedu tamojšej volebnej komisie Petra Brincka zapísaných 603 voličov. Len dopoludnia tam na hlasovací preukaz odvolilo približne dvesto voličov.„Ľudia chodia priebežne, nie návalovo,“ poznamenal pre SITA. Možnosť voliť mimo bydliska využil napríklad Robo zo Sliača, ktorý prišiel na víkend do Tatier na turistiku. „Naša povinnosť, ktorou môžeme niečo zmeniť, sú tieto voľby, ako každé,“ skonštatoval pre SITA. Pri výbere kandidáta podľa jeho slov u neho zohrávalo iba slovo „demokracia“. Rovnako Ľuba z Bratislavy si vybavila hlasovací preukaz.„Chceme voliť dobre pre naše Slovensko,“ povedala pre SITA. Pri výbere kandidáta ju zaujímalo aj to, čo je za osobnosť, čo dokázal, ale tiež morálka, správanie, vzťah k ľuďom, a úprimnosť. Budúci prezident by mal podľa nej pracovať pre ľudí úprimne a verne.Ivana z Prešova, ktorá prišla s rodinkou do Tatier rovnako na turistiku, si želá, aby bol za prezidenta zvolený rozumný človek, ktorý by krajinu reprezentoval, no dokázal povedať aj nie tomu, čo schvália v parlamente.„Prišla som voliť, pretože strašne málo ľudí chodí voliť, a každý jeden hlas sa počíta,“ dodala. Podľa 82-ročného Wernera Franka, ktorý oslavuje diamantovú svadbu, potrebuje každý štát a národ svojho vodcu.„Mal by to byť vodca - manažér s nadhľadom, prehľadom, ktorý vedie ľudí k nejakému spoločnému cieľu, aby bol uctievaný aj v zahraničí,“ načrtol pre SITA oslávenec, ktorý so svojou manželkou, takmer 90-ročnou Vlastou, prežil celý život v Tatrách.„Dali sme si životný cieľ a niečo sme si sľúbili, a tak sme všetko robili preto, aby sa ten sľub, ktorý sme si dali, splnil,“ reagoval na otázku na recept na dlhé a šťastné manželstvo. „Na to treba trpezlivosť a dobré srdce,“ doplnila ho manželka.Počas prvého kola šiestych priamych volieb hlavy štátu v histórii samostatného Slovenska má právo prísť k volebným urnám približne 4,33 milióna občanov SR s trvalým pobytom na Slovensku. Vo väčšine z 5 938 volebných miestností sa hlasuje do 22:00.