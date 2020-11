Bývalý šéf NAKA je podozrivý, že si za peniaze z nezákonnej činnosti kúpil dva domy

Vážne psychické problémy

Vyšetrovateľ kauzy má byť zaujatý

18.11.2020 - Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) Peter H. je podozrivý, že si prostredníctvom peňazí z trestnej činnosti kúpil dva rodinné domy. Uvádza to spravodajský portál Aktuality.sk, pričom sa odvoláva na uznesenie, na základe ktorého Petra H. vzali do väzby.Domy sú podľa portálu vo vlastníctve úplne inej osoby, no napriek tomu v nich Peter H. býva a žije s rodinou, čo dokumentuje aj zápisnica z domovej prehliadky.Portál pripomína, že bývalého šéfa NAKA polícia zadržala v rodinnom dome v Ivanke pri Dunaji, ktorý oficiálne patrí Nikole Kňuppovej.„Dcéra dostala tie domy odo mňa darom. Prenajímame ich partnerke pána Petra H. Platíme za to dane, ani ja ani pán H. nekryjeme trestnú činnosť,“ uviedol v tejto súvislosti pre Aktuality otec Kňuppovej, Peter Kňupp. Podľa jeho slov ide o čisto obchodný vzťah s partnerkou Petra H.Súd bývalé policajné špičky zadržané a obvinené pri akcii Očistec poslal do väzby 8. novembra.„Vzhľadom na zdravotný stav Petra H. však o ňom sudca Špecializovaného trestného súdu rozhodoval síce v ten istý deň, ale osobitne a bez toho, aby ho vypočul. Podľa lekárskej správy do uplynutia lehoty potrebnej na rozhodnutie o väzbe nebol schopný podrobiť sa výsluchu na súde ani v nemocnici,“ pripomína portál s tým, že podľa jeho advokáta mal obvinený vážne psychické problémy. Medzitým sa podľa Aktualít však jeho stav zlepšil.Bývalý šéf NAKA zároveň podľa portálu už pri svojom zadržaní namietal, že vyšetrovateľ kauzy skupiny Norberta B. je zaujatý.„Policajti totiž vyšetrujú aj prípad plánovania vraždy práve tohto vyšetrovateľa,“ uvádza portál s tým, že z tohto skutku je podozrivý rovnaký človek, ktorý ako svedok vypovedá v kauze skupiny Norberta B. „Týmto človekom by mal údajne byť bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít M.,“ dodal portál.