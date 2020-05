Čaputová ocenila nasadenie lekárov, sestier aj predavačiek počas pandémie Covid-19 (foto)

Spoločnosť na nich nesmie zabudnúť

Na 3D tlačiarni vyrábali ochranné štíty

15.5.2020 - Podľa prezidentky Zuzany Čaputovej zvládlo Slovensko pandémiu koronavírusu veľmi dobre, hoci úplne na ňu nebola pripravená žiadna krajina na svete. Dôležité preto podľa nej bolo skoré prijatie striktných opatrení a veľmi zodpovedný prístup obyvateľov Slovenska.Prezidentka to v piatok vyhlásila pri príležitosti návštevy Fakultnej nemocnici v Trnave. Ocenila najmä nasadenie lekárov, sestier a ďalších zdravotníckych profesií počas pandémie. Navštívila tiež dobrovoľníkov, ktorí dodali do nemocníc zadarmo tisícky ochranných štítov.Podľa prezidentky nesmie spoločnosť zabudnúť na ľudí, ktorí boli v predchádzajúcich dvoch mesiacoch absolútne dôležití. „Chcem sa stretnúť aj s učiteľmi, chcem sa poďakovať predavačkám a ďalším profesiám, ktoré boli kľúčové. Títo ľudia museli neraz nabrať odvahu, možno riskovali ohrozenie vlastného zdravia alebo zdravia blízkych. Chcem, aby sme si práve pri týchto profesiách, ktoré možno nie sú platovo ani spoločensky ocenené, uvedomili, akú kľúčovú úlohu počas epidémie zohrali,“ povedala prezidentka po návšteve trnavskej nemocnice.Slovensko podľa nej pandémiu koronavírusu zvládlo veľmi dobre, aj keď úplne na ňu nebola pripravená žiadna krajina na svete. Dôležité podľa Čaputovej bolo skoré prijatie striktných opatrení a veľmi zodpovedný prístup obyvateľov Slovenska.Vo Fakultnej nemocnici v Trnave bolo podľa jej generálneho riaditeľa Daniela Žitňana hospitalizovaných 20 pacientov s ochorením Covid-19. Zomrel jeden, išlo o 89-ročného pacienta, ktorý mal aj ďalšie ochorenia. V súčasnosti sa nemocnica po prijatých preventívnych opatreniach postupne vracia do normálneho režimu.Iniciatíva pomoznemocnici.sk dodala ľuďom z prvej línie v boji proti koronavírusu 18-tisíc ochranných štítov. Róbert Jurčo a bratia Marek a Martin Gabrielovci začali na 3D tlačiarňach namiesto reklamných predmetov tlačiť ich konštrukcie, neskôr získali desiatky ďalších dobrovoľníkov.Nemocniciam ich začali dodávať podľa Mareka Gabriela v čase, kedy mala každá z nich len niekoľko kusov. Ich výrobu na 3D tlačiarňach si v piatok pozrela aj prezidentka Zuzana Čaputová.