Tohtoročné veľkonočné sviatky budú podľa prezidentky Čaputovej o nádeji

Sme smädní po nádeji

Želanie, aby sviatky boli bránou



Celý príhovor prezidentky Čaputovej

Vážené spoluobčianky a spoluobčania,



ako všetci vieme, tieto sviatky budú iné. Pre väčšinu nebudú o stíšení a zastavení sa z pracovného zhonu, lebo k tomu boli mnohí z nás donútení už pred pár týždňami. Tieto sviatky budú o nádeji. O dúfaní v dobrý vývoj, v bezpečný svet okolo nás, v ktorom ľudský kontakt opäť zbližuje a neohrozuje. Sme smädní po nádeji a tento smäd potrebujeme uhasiť. Pomôže nám k tomu dôvera v zmysel toho čo robíme. Obmedzujeme svoju slobodu, pre život a zdravie druhých a seba samého. Je to naše spoločné dielo a táto snaha vytvára medzi nami neviditeľné puto. Dôverujme tomu a vytrvajme.



Pred dvoma týždňami sme v televízii videli výjav, na aký sa nedá zabudnúť. Pápež František sa v daždi na úplne prázdnom námestí Svätého Petra v Ríme modlil za to, aby pandémia koronavírusu vyhasla na celom svete. Svätý Otec nám pripomenul príbeh z Evanjelia, podľa ktorého učeníci prebudili Ježiša, lebo sa zľakli búrky, ktorá ich zastihla na lodi. Vtedy sa ich Učiteľ spýtal: Prečo sa bojíte, chýba vám viera? Pápež František tento príbeh spomenul možno aj preto, lebo aj my sme ako učeníci z Evanjelia – na jednej lodi, vystrašení z búrky, akú sme nečakali... Podobne ako oni potrebujeme vedieť, že to, čo teraz prežívame, je súčasťou cesty, ktorá sa jedného dňa skončí. Nevidíme ešte jej koniec, ale kráčame v nádeji, krok za krokom. Sme ako tí, čo idú v tmavom lese a v ruke držia zapálenú sviecu. V tejto chvíli stačí, že vidíme na pár krokov dopredu a keď ich prejdeme, naša svieca ožiari ďalší úsek cesty.



Potrebujeme veriť, že obeť, ktorú teraz prinášame, má zmysel a že sa vám aj v tejto ťažkej situácii dostane pomoci. A potrebujeme veriť, že keď budeme v našom úsilí dôslední, môžeme sa postupne a premyslene vracať na miesta a do stavu, ktoré sme museli v polovici marca opustiť. Opäť budeme môcť byť s našimi najbližším, objať ich, dotknúť sa ich, môcť sa postarať o naše živobytie.



Milí spoluobčania,



pred nami sú pekné sviatočné dni a pri pohľade cez okná našich bytov nám svet bude pripadať taký, aký sme ho poznali a aký vždy bol. Lenže svet taký, aký bol, ešte nie je. A na to, aby sa takým stal, musíme prijať a dodržiavať, čo je nevyhnutné, aby sme ako spoločenstvo uspeli. Želám nám všetkým, aby boli tieto sviatky bránou. Jednak do našich vnútorných svetov, kde nájdeme veľa dobrého. A aby boli aj bránou, za ktorou sa naša nádej začne premieňať na realitu, po ktorej tak všetci túžime.





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.4.2020 (Webnoviny.sk) - Tohtoročné veľkonočné sviatky budú podľa prezidentky Zuzany Čaputovej o nádeji. O dúfaní v dobrý vývoj, v bezpečný svet, v ktorom ľudský kontakt opäť zbližuje a neohrozuje. Povedala to vo svojom štvrtkovom prejave v RTVS.Čaputová zároveň vyzvala ľudí, aby prijali a dodržiavali, čo je v týchto časoch šírenia koronavírusu nevyhnutné, aby Slováci ako spoločenstvo uspeli a svet bol opäť taký, aký ho poznali a aký vždy bol.Ako povedala prezidentka, pre väčšinu nebudú veľkonočné sviatky o stíšení a zastavení sa z pracovného zhonu, lebo k tomu boli mnohí donútení už pred pár týždňami. Tieto sviatky budú o nádeji. „Sme smädní po nádeji a tento smäd potrebujeme uhasiť. Pomôže nám k tomu dôvera v zmysel toho čo robíme," povedala Čaputová.Ako dodala, Slováci v týchto časoch obmedzujú svoju slobodu, pre život a zdravie druhých a seba samého. „Je to naše spoločné dielo a táto snaha vytvára medzi nami neviditeľné puto. Dôverujme tomu a vytrvajme," povzbudila.Podľa prezidentky potrebujú občania vedieť, že to, čo teraz prežívajú, je súčasťou cesty, ktorá sa jedného dňa skončí. A potrebujú veriť, že obeť, ktorú prinášajú, má zmysel a že sa im aj v tejto ťažkej situácii dostane pomoci.„A potrebujeme veriť, že keď budeme v našom úsilí dôslední, môžeme sa postupne a premyslene vracať na miesta a do stavu, ktoré sme museli v polovici marca opustiť. Opäť budeme môcť byť s našimi najbližším, objať ich, dotknúť sa ich, môcť sa postarať o naše živobytie," dodala.Čaputová tiež zdôraznila, že aby sa svet stal taký, aký bol, musia ľudia prijať a dodržiavať, čo je nevyhnutné, aby ako spoločenstvo uspeli.„Želám nám všetkým, aby boli tieto sviatky bránou. Jednak do našich vnútorných svetov, kde nájdeme veľa dobrého. A aby boli aj bránou, za ktorou sa naša nádej začne premieňať na realitu, po ktorej tak všetci túžime," dodala na záver svojho prejavu.