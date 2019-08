ČAPUTOVÁ: S RAKÚSKOM NÁS SPÁJA VIAC NEŽ HRANICA

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas stretnutia v paláci Hofburg 30. augusta 2019 vo Viedni. Foto: TASR Jaroslav Novák Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas stretnutia v paláci Hofburg 30. augusta 2019 vo Viedni. Foto: TASR Jaroslav Novák

Viedeň 30. augusta - Rakúsko bolo v období totality pre Slovákov nádejou, že slobodný svet za ostnatým drôtom existuje. Preto je povinnosťou slobodu si chrániť. Na prvej oficiálnej návšteve Rakúska to v piatok povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Zároveň vo viedenskom Hofburgu poďakovala rakúskemu prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi za to, že ako susedia pred 30 rokmi podali Rakúšania Slovákom pomocnú ruku."Ďakujeme za otvorenie hraníc našim občanom, čo tiež významne prispelo k pádu železnej opony a návratu slobody a demokracie do našej časti Európy. Chcem vás uistiť, že Slovensko nezabúda a nesmierne si vaše vtedajšie rozhodnutia váži. Aj preto je dnes našou povinnosťou urobiť všetko preto, aby sme si našu slobodu chránili," povedala Čaputová s dôvetkom, že je presvedčená, že obe hlavy štátov vedia svojim občanom ponúknuť alternatívu, ktorá prináša slušnosť, spravodlivosť a vecný tón v politike, a to bez nenávisti, neznášanlivosti a populizmu.S Van der Bellenom sa zhodli, že oba národy spája oveľa viac než len spoločná hranica. Podľa Čaputovej patrí Slovensko a Rakúsko medzi najviac integrované stredoeurópske štáty. "Naše bilaterálne vzťahy sú aj vďaka členstvu v Európskej únii najlepšie od ich vzniku. A nie sú to len slová, ale množstvo konkrétnych projektov v infraštruktúre, kultúre, vzdelávaní, ako aj veľmi intenzívna hospodárska spolupráca," povedala prezidentka.Rovnako pripomenula, že rakúske firmy v súčasnosti zamestnávajú viac ako 45.000 ľudí na Slovensku a zároveň tisíce Slovákov a Sloveniek našlo uplatnenie v Rakúsku.

Na snímke prezidentka SR Zuzana Čaputová a rakúsky prezident Alexander Van der Bellen počas uvítacieho ceremoniálu pred palácom Hofburg 30. augusta 2019 vo Viedni.

Foto: TASR Jaroslav Novák

VAN DER BELLEN: BILATERÁLNE VZŤAHY SO SR SÚ SKVELÉ

Čaputová sa s Van der Bellenom rozprávala aj o ekologických témach. "Obidve naše krajiny sa tiež ako jediné v celom regióne prihlásili k bezuhlíkovej budúcnosti do roku 2050 a prijímajú konkrétne opatrenia. Myslím, že sme s pánom prezidentom našli veľkú zhodu v tom, že chceme našu osobnú spoluprácu v tejto oblasti ďalej rozvíjať," dodala.Zároveň rakúskeho kolegu pozvala na návštevu Slovenska.Osobitná spravodajkyňa TASR Dominika ZúborováBilaterálne vzťahy medzi Rakúskom a Slovenskom sú skvelé. Zhodnotil to v piatok rakúsky prezident Alexander Van der Bellen po stretnutí so slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou vo viedenskom Hofburgu. Rovnako vyzdvihol prácu slovenských zdravotných sestier a opatrovateliek v rakúskych rodinách.Osobitná spravodajkyňa TASR Dominika Zúborová