Čaputová sa vyjadrila k otázkam za vypísanie referenda o predčasných voľbách od strany Smer-SD (video)

aktualizované 10. novembra 17:37



Vzájomná podmienenosť otázok

Konzultácia s ústavnými právnikmi

SaS stanovisko prezidentky oceňuje

10.11.2021 (Webnoviny.sk) -Otázky, ktoré hlave štátu predložila politická strana Smer-SD a chce ich zahrnúť do petície za vypísanie referenda o predčasných voľbách, sú vzájomne podmienené, a preto protizákonné.Prezidentka Zuzana Čaputová to uviedla v stredajšom vyhlásení s tým, že vzájomne podmienené otázky zakazuje zákon o podmienkach výkonu volebného práva.sa týka možnosti, že by súčasťou ústavy bola alternatíva, aby ľudia cestou referenda mohli skrátiť volebné obdobie Národnej rady SR sa týka toho, že v prípade, ak by bol platný výsledok referenda o zmene ústavy, si občania želajú aj vypísanie predčasných volieb.„Otázky sú sformulované tak, že ak dopadne dobre prvá otázka, potom platí druhá otázka. Ja si neviem prestaviť väčší príklad vzájomnej podmienenosti, formulačnej alebo vecnej, ako je táto," vyhlásila prezidentka.Príprava referenda je podľa hlavy štátu veľmi zodpovedná vec, preto podľa vlastných slov dúfa, že ktokoľvek sa na to podujme, bude to konzultovať s ústavnými právnikmi. Ona sama tak urobila a ich názor bol podľa Čaputovej absolútne jednoznačný.Zároveň však uviedla, že ak jej doručia petíciu s otázkou, či si občania želajú zmenu ústavy, aby sa referendom dalo skracovať volebné obdobie parlamentu, takéto referendum vypíše.„Zároveň, ak bude ústava takto zmenená a príde požiadavka na vypísanie referenda o skrátení volebného obdobia konkrétneho parlamentu, takisto takéto referendum vypíšem," vyhlásila prezidentka. Dodala, že vypíše akékoľvek referendum, s akoukoľvek otázkou, ak bude v súlade s ústavou.Strana Sloboda a Solidarita (SaS) odvážne stanovisko prezidentky, ktorá poukázala na nezmyselnosť referendových otázok od poslancov strany Smer-SD, oceňuje. V reakcii na vyhlásenie hlavy štátu to uviedol hovorca SaS Ondrej Šprlák „Prezidentka Zuzana Čaputová správne pomenovala dôvody, pre ktoré sa nemôže referendum vypísať a pre ktoré by bolo referendum v rozpore s Ústavou SR a zákonmi. Otázky v referende sa nesmú podmieňovať a je smutné, že to nevie práve Robert Fico, ktorý tu uráža všetkých a šermuje ústavnosťou a právnym poriadkom,“ uviedol štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).Predsedníctvo strany Smer-SD ešte v októbri schválilo znenie otázok na petičnú akciu o vyhlásení referenda o predčasných voľbách. S otázkami sa následne strana obrátila na prezidentku, od ktorej žiadali vyjadrenie, či by sa s dvomi referendovými otázkami obrátila na Ústavný súd, alebo by odobrila vyhlásenie referenda.