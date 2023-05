Pomoc Ukrajine sú „najlepšie peniaze, aké sme kedy minuli“, tvrdí americký senátor Graham čeliaci ruskému zatykaču

29.5.2023 - Ruské ministerstvo vnútra v pondelok vydalo zatykač na amerického senátora Lindseyho Grahama za jeho vyjadrenia o vojne na Ukrajine.V zostrihanom videu z piatkového stretnutia republikánskeho politika z Južnej Karolíny s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským , ktoré zverejnil prezidentský úrad, Graham povedal, že „Rusi zomierajú“ a americká vojenská pomoc Ukrajine sú „najlepšie peniaze, aké sme kedy minuli“.Graham sa tak zjavne vyjadril v rôznych častiach konverzácie, vo videu sú však vedľa seba, čo v Rusku vyvolalo pobúrenie.Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov naň v nedeľu reagoval so slovami, že je „ťažké si predstaviť väčšiu hanbu pre krajinu, ako mať takýchto senátorov“.Ruský vyšetrovací výbor spustil voči Grahamovi trestné vyšetrovanie a ministerstvo vnútra nasledovalo so zatykačom. V pondelok to uviedol jeho oficiálny záznam o hľadaných podozrivých z trestnej činnosti.