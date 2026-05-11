Pondelok 11.5.2026
Meniny má Blažena
11. mája 2026
Celtic Glasgow zdolal Glasgow Rangers a na čele tabuľky sa priblížil k hráčom Hearts na rozdiel jediného bodu
Tagy: Škótska Premier League
11.5.2026 (SITA.sk) - "Katolíci" dve kolá pred koncom sezóny strácajú na Hearts len jeden bod, pričom počas víkendu v poslednom kole hostia lídra tabuľky.
Japonský útočník Daizen Maeda dvoma gólmi udržal Celtic Glasgow v hre o škótsky titul. "Katolíci" zvíťazili 3:1 v prestížnom metskom derby nad Rangers a k čelu ligovej tabuľky sa priblížili na rozdiel jediného bodu. Na prvej pozícii dve kolá pred koncom sezóny zostáva tím Hearts z Edinburghu, v poslednom kole počas najbližšieho víkendu ho čaká súboj práve na pôde Celticu.
Ak Celtic napokon uspeje v boji o prvenstvo, získa štrnásty titul za ostatných 15 rokov. Maeda na tom má výrazný podiel, keď v záverečnej časti sezóny skóroval šesťkrát z ostatných štyroch duelov. Predtým od začiatku ročníka strelil osem gólov.
"Nádherné vystúpenie Daizena Maedu. Jeho druhý gól bol neuveriteľný. Stále bojujeme a toto je najdôležitejšie z dnešného dňa," uviedol dočasný kouč Celticu Martin O'Neill. Celtic zdolal Rangers prvýkrát od septembra 2024.
Tretia prehra hráčov Rangers za sebou, čo sa stalo prvýkrát od roku 2000, vyradila klub z boja o titul a momentálne už vedia, že skončia na tretej priečke. "Ešte nedávno sme boli v dobrej pozícii, takže je ťažké prijať, že sme už mimo hry, musíme sa rýchlo zlepšiť. Z posledných troch zápasov sa poučíme, aby sme boli čo najlepšie pripravení. Vediem tento tím a presne viem, čo musíme zlepšiť," povedal kouč "jazdcov" Danny Rohl.
Jeho zverenci prišli o šancu na titul v ostatných troch duelov, okrem Celticu totiž podľahli aj futbalistom Hearts a nestačili ani na Motherwell.
Hráči Hearts sú na čele ligovej tabuľky takmer celú sezónu a usilujú sa o škótsky titul prvýkrát od roku 1960. Navyše, od roku 1985 si prvenstvá delili len glasgowskí velikáni - Celtic a Rangers.
Zdroj: SITA.sk - Celtic Glasgow zdolal Glasgow Rangers a na čele tabuľky sa priblížil k hráčom Hearts na rozdiel jediného bodu © SITA Všetky práva vyhradené.
