11. mája 2026

Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City?


Egyptský útočník Omar Marmoush môže výrazne pomôcť "The Citizens" v náročnom závere ročníka.



11.5.2026 (SITA.sk) - Egyptský útočník Omar Marmoush môže výrazne pomôcť "The Citizens" v náročnom závere ročníka.


Tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City očakáva, že útočník Omar Marmoush zohrá dôležitú úlohu v záverečnej časti sezóny. "The Citizens" majú v aktuálnom ročníku pred sebou ešte štyri zápasy vrátane finále FA Cupu, to všetko v rozpätí dvanástich dní. Po úspechu v Ligovom pohári majú hráči City na ďalšie dva trofeje.

Náročný boj o miesto v zostave znamená, že egyptský útočník Marmoush bol v Premier League v základnej zostave len sedemkrát, no v sobotňajšom ligovom zápase proti Brentfordu sa pri víťazstve 3:0 prezentoval gólom ako hráč z lavičky. Guardiola dúfa, že okrem Marmousha sa do hry zapoja aj ďalší hráči mimo základnej zostavy, aby klub zvládol náročný záver sezóny, v ktorom Manchester City doháňa päťbodové manko na lídra tabuľky londýnsky Arsenal.

"Mnohokrát sme o tom hovorili. Vieme, že to pre nich nie je jednoduché, ale som presvedčený, že v nasledujúcich zápasoch dostanú príležitosť. Chcem obmeniť tím, inak prídu na finále alebo zápas v Bournemouth pripravení s menšou energiou. Hlavne Omar, je to skutočný útočník, ale je tam Erling. Erling je pre nás veľmi dôležitý, no prínos Omara - pomer gólov na odohrané minúty - je naozaj vysoký," povedal Guardiola.

Dominantná forma Erlinga Haalanda, ktorý v tejto sezóne za klub aj reprezentáciu strelil už 50 gólov, zapríčinila, že Marmoush často zostáva iba na lavičke. Guardiola pripomenul aj momenty, keď bol Haaland zrejme vyčerpaný: "Bolo neuveriteľné, bol tam aj november, keď sa zúčastnil kvalifikácie s Nórskom a bol viditeľne unavený."

Marmoush tak čaká na príležitosť, aby pomohol Manchestru City v boji o domáce tituly v závere tejto sezóny.


Zdroj: SITA.sk - Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City? © SITA Všetky práva vyhradené.

