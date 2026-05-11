|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 11.5.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Blažena
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. mája 2026
Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City?
Egyptský útočník Omar Marmoush môže výrazne pomôcť "The Citizens" v náročnom závere ročníka. Tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City očakáva, že útočník Omar ...
Zdieľať
11.5.2026 (SITA.sk) - Egyptský útočník Omar Marmoush môže výrazne pomôcť "The Citizens" v náročnom závere ročníka.
Tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City očakáva, že útočník Omar Marmoush zohrá dôležitú úlohu v záverečnej časti sezóny. "The Citizens" majú v aktuálnom ročníku pred sebou ešte štyri zápasy vrátane finále FA Cupu, to všetko v rozpätí dvanástich dní. Po úspechu v Ligovom pohári majú hráči City na ďalšie dva trofeje.
Náročný boj o miesto v zostave znamená, že egyptský útočník Marmoush bol v Premier League v základnej zostave len sedemkrát, no v sobotňajšom ligovom zápase proti Brentfordu sa pri víťazstve 3:0 prezentoval gólom ako hráč z lavičky. Guardiola dúfa, že okrem Marmousha sa do hry zapoja aj ďalší hráči mimo základnej zostavy, aby klub zvládol náročný záver sezóny, v ktorom Manchester City doháňa päťbodové manko na lídra tabuľky londýnsky Arsenal.
"Mnohokrát sme o tom hovorili. Vieme, že to pre nich nie je jednoduché, ale som presvedčený, že v nasledujúcich zápasoch dostanú príležitosť. Chcem obmeniť tím, inak prídu na finále alebo zápas v Bournemouth pripravení s menšou energiou. Hlavne Omar, je to skutočný útočník, ale je tam Erling. Erling je pre nás veľmi dôležitý, no prínos Omara - pomer gólov na odohrané minúty - je naozaj vysoký," povedal Guardiola.
Dominantná forma Erlinga Haalanda, ktorý v tejto sezóne za klub aj reprezentáciu strelil už 50 gólov, zapríčinila, že Marmoush často zostáva iba na lavičke. Guardiola pripomenul aj momenty, keď bol Haaland zrejme vyčerpaný: "Bolo neuveriteľné, bol tam aj november, keď sa zúčastnil kvalifikácie s Nórskom a bol viditeľne unavený."
Marmoush tak čaká na príležitosť, aby pomohol Manchestru City v boji o domáce tituly v závere tejto sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City? © SITA Všetky práva vyhradené.
Tréner Pep Guardiola z anglického futbalového klubu Manchester City očakáva, že útočník Omar Marmoush zohrá dôležitú úlohu v záverečnej časti sezóny. "The Citizens" majú v aktuálnom ročníku pred sebou ešte štyri zápasy vrátane finále FA Cupu, to všetko v rozpätí dvanástich dní. Po úspechu v Ligovom pohári majú hráči City na ďalšie dva trofeje.
Náročný boj o miesto v zostave znamená, že egyptský útočník Marmoush bol v Premier League v základnej zostave len sedemkrát, no v sobotňajšom ligovom zápase proti Brentfordu sa pri víťazstve 3:0 prezentoval gólom ako hráč z lavičky. Guardiola dúfa, že okrem Marmousha sa do hry zapoja aj ďalší hráči mimo základnej zostavy, aby klub zvládol náročný záver sezóny, v ktorom Manchester City doháňa päťbodové manko na lídra tabuľky londýnsky Arsenal.
"Mnohokrát sme o tom hovorili. Vieme, že to pre nich nie je jednoduché, ale som presvedčený, že v nasledujúcich zápasoch dostanú príležitosť. Chcem obmeniť tím, inak prídu na finále alebo zápas v Bournemouth pripravení s menšou energiou. Hlavne Omar, je to skutočný útočník, ale je tam Erling. Erling je pre nás veľmi dôležitý, no prínos Omara - pomer gólov na odohrané minúty - je naozaj vysoký," povedal Guardiola.
Dominantná forma Erlinga Haalanda, ktorý v tejto sezóne za klub aj reprezentáciu strelil už 50 gólov, zapríčinila, že Marmoush často zostáva iba na lavičke. Guardiola pripomenul aj momenty, keď bol Haaland zrejme vyčerpaný: "Bolo neuveriteľné, bol tam aj november, keď sa zúčastnil kvalifikácie s Nórskom a bol viditeľne unavený."
Marmoush tak čaká na príležitosť, aby pomohol Manchestru City v boji o domáce tituly v závere tejto sezóny.
Zdroj: SITA.sk - Guardiola v neho verí. Kto by mal zohrať kľúčovú úlohu v závere sezóny Manchestru City? © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Celtic Glasgow zdolal Glasgow Rangers a na čele tabuľky sa priblížil k hráčom Hearts na rozdiel jediného bodu
Celtic Glasgow zdolal Glasgow Rangers a na čele tabuľky sa priblížil k hráčom Hearts na rozdiel jediného bodu
<< predchádzajúci článok
FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne
FC Barcelona má za sebou ďalší domáci ligový triumf, túži však po úspechu na európskej scéne