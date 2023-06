Cena ropy: Saudská Arábia zníži ťažbu ropy o 1 milión barelov

Saudská Arábia na budúci mesiac výrazne zníži produkciu ropy, pričom tento krok je nad rámec dohody členských štátov ropného zoskupenia OPEC+. Tie sa na ostatnom zasadnutí dohodli, že doterajšie produkčné škrty predĺžia o jeden rok.





Zoskupenie OPEC+, ktoré zahrnuje členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a ďalších producentov na čele s Ruskom, sa v nedeľu (4. 6.) po siedmich hodinách rokovaní vo Viedni dohodlo, že pôvodné ťažobné škrty budú predĺžené do konca roka 2024. Pôvodne platili do konca tohto roka.Okrem toho saudskoarabský minister energetiky, princ Abdulazíz bin Salmán oznámil, že Saudská Arábia zníži v júli svoju produkciu ropy zo zhruba 10 miliónov barelov denne (1 barel = 159 litrov) v máji na 9 miliónov barelov/deň. To predstavuje najvýraznejšiu redukciu za posledné roky. Ako uviedol, ropný trh potrebuje stabilizáciu.Štáty OPEC+ sa na globálnej produkcii ropy podieľajú približne 40 %. Jeho rozhodnutia tak mávajú výrazný vplyv na vývoj cien. Keď Rijád a ďalší členovia OPEC+ v apríli oznámili dobrovoľné zníženie ťažby, správa nakrátko posunula cenu ropy Brent nahor zhruba o 9 USD (8,36 eura). Neskôr však ceny ropy začali klesať, keď náladu na trhoch zhoršili obavy z oslabenia svetovej ekonomiky a poklesu dopytu po rope.Od invázie Ruska na Ukrajinu vo februári minulého roka západné štáty niekoľkokrát obvinili OPEC z manipulácie cien ropy a podkopávania svetovej ekonomiky tlačením cien nahor. Navyše producentov ropy obvinili aj z napomáhania Rusku. Štáty OPEC však reagovali, že tlačenie peňazí západnými krajinami v poslednom desaťročí vyhnalo infláciu na vysokú úroveň a prinútilo ropných producentov konať, aby svoj kľúčový vývozný artikel udržali na adekvátnej hodnote.(1 EUR = 1,0763 USD)