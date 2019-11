Cenu slobody Antona Srholca získali aj I. Radičová a M. Kocáb

Na snímke ocenená expremiérka a sociologička Iveta Radičová počas odovzdávania Ceny Slobody Antona Srholca v Trnave v sobotu 9. novembra 2019. Foto: TASR/Lukáš Grinaj Na snímke ocenená expremiérka a sociologička Iveta Radičová počas odovzdávania Ceny Slobody Antona Srholca v Trnave v sobotu 9. novembra 2019. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Na snímke vľavo ocenený slovenský politik Ján Budaj preberá ocenenie od predsedu TTSK Jozefa Viskupiča počas odovzdávania Ceny Slobody Antona Srholca v Trnave v sobotu 9. novembra 2019. Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 10. novembra (TASR) – Tohtoročnými laureátmi Ceny slobody Antona Srholca sa stali aktéri Nežnej revolúcie - Iveta Radičová, Ján Budaj, Michael Kocáb, Bohumil Chmelík a Ľubomír Navrátil. Ocenenie nesie pomenovanie po rodákovi zo Skalice, celoživotnom bojovníkovi za pravdu a spravodlivosť. Ceny si laureáti prevzali z rúk Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja (TTSK), na sobotnej (9. 11.) slávnosti v Divadle Jána Palárika (DJP) v Trnave pri príležitosti 30. výročia Novembra 89 za účasti ďalších hostí spoločenského, kultúrneho a politického života.Cenu slobody odovzdával TTSK už druhýkrát, v tomto roku bola podľa slov predsedu TTSK udelená osobnostiam nesúcim posolstvo Novembra 89, reprezentujúcim odvahu, autenticitu a pomenovanie hodnôt. Sobotný večer vníma v kontexte podujatí k 30. výročiu Novembra 89 v Trnavskom kraji za jeden z vrcholov. Autorom ceny je výtvarník Jozef Kurinec ."Je pre mňa nesmiernou poctou, že som cenu získala," uviedla expremiérka, sociologička a pedagogička Iveta Radičová. Anton Srholec bol, ako uviedla, jej blízkym priateľom a radcom, ktorý jej dával energiu v ťažkých momentoch. Zo svojho vzťahu k Srholcovi sa vyznal aj tribún Novembra 89, politik Ján Budaj. S Trnavou ho spája okrem iného vysokoškolské štúdium, z ktorého bol však po štyroch rokoch vylúčený. "Anton Srholec ma sprevádzal celým životom a teraz sa takýmto spôsobom na mňa usmial," povedal Budaj. Doplnil, že patrí ku generácii, ktorá do politiky prišla z disentu. "Srholec za svojho života nezískal žiadnu satisfakciu, jedinou mu bola vďaka ľudí, o ktorých sa staral, a náš obdiv. No som presvedčený o tom, že zo sveta neodchádzal s pocitom krivdy," dodal Budaj.Občiansky aktivista, politik a hudobník Michael Kocáb, nesúci hlavnú zásluhu na odsune sovietskych vojsk z Československa, k udalostiam Novembra 89 povedal, že obrovská epochálna zmena nenastala iba zásluhou "kormidelníkov revolúcie". "Bola to skutočná zásluha občanov, ktorí sa držali statočne a vyšli na námestia," povedal.Aktivista Nežnej revolúcie v Trnave, lekár Bohumil Chmelík, takisto upriamil pozornosť na všetkých, ktorí to nevzdali v dňoch, ktoré boli plné otáznikov. Spisovateľ, organizátor revolučných akcií v Dunajskej Strede Ľubomír Navrátil zdôraznil dôležitosť postojov ľudí v menších mestách a na ich námestiach, nevzdávajúcich sa nádeje na lepší život.Slávnostný večer moderoval herec DJP Michal Jánoš, ktorý s laureátmi následne hovoril o ich spomienkach na súvislosti Novembra 89. V podaní divadelnej kapely Gesamtkunstband zazneli piesne Nežnej revolúcie.