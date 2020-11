Certifikát treba po víkende nosiť so sebou aj v zelených okresoch

Certifikát z plošného testovania je po víkende potrebné nosiť so sebou aj v okresoch, kde sa neuskutoční druhé kolo. Alternatívou je negatívny výsledok PCR testu na nový koronavírus. V opačnom prípade neplatí daná výnimka zo zákazu vychádzania. Vyplýva to z uznesenia vlády o opatreniach vyhlásených v rámci núdzového stavu.





Obyvatelia tzv. zelených okresov, kde bolo po prvom kole menej ako 0,7 percenta ľudí pozitívne testovaných, by mali mať certifikát vydaný od 29. októbra do 1. novembra. Preukázať sa možno aj výsledkom PCR testu.V prípade návštevy červeného okresu treba mať po víkende certifikát z druhého kola testovania s dátumom od 6. do 8. novembra. Ak teda obyvateľ zeleného okresu plánuje navštíviť budúci týždeň červený región, mal by sa dať cez víkend otestovať v červenom okrese počas druhého kola testovania (7. a 8. 11.). Ministerstvo obrany tiež avizovalo, že v závislosti od požiadaviek samospráv by mohli odberné miesta vzniknúť aj v okresoch, ktoré hraničia s červenými.V súvislosti s testovaním ministerstvo obrany tiež dôrazne vyzvalo obyvateľov, aby si na certifikáty dávali pozor. V prípade ich straty alebo znehodnotenia im nebudú môcť byť vystavené nové. Ako doplnila polícia, potrebné je nosiť originál dokumentu, nie jeho fotografiu v mobile či kópiu certifikátu.