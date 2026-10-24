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24. októbra 2026
Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov v prvom čítaní, ľudia protestujú pred parlamentom
Navrhovaná reforma by mohla od budúceho roka znížiť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu približne o 15 percent. Česká Poslanecká ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Navrhovaná reforma by mohla od budúceho roka znížiť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu približne o 15 percent.
Česká Poslanecká snemovňa v sobotu nadránom schválila v prvom čítaní návrh zákona, ktorý má zrušiť koncesionárske poplatky za verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradiť ich financovaním priamo zo štátneho rozpočtu. Vládna koalícia premiéra Andreja Babiša presadila zrýchlené prerokovanie legislatívy napriek protestom verejnosti, kritike opozície a varovaniam pred oslabením nezávislosti médií.
Navrhovaná reforma by mohla od budúceho roka znížiť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu približne o 15 percent. Namiesto príjmov z koncesionárskych poplatkov by obe inštitúcie dostávali peniaze priamo zo štátneho rozpočtu. Kritici upozorňujú, že takýto model môže zvýšiť ich závislosť od politických rozhodnutí vlády.
Návrh podporuje trojstranná vládna koalícia vedená Babišom, ktorej súčasťou sú aj dve krajne pravicové strany. Jej predstavitelia dlhodobo obviňujú verejnoprávne médiá zo zaujatosti a zmenu ich financovania sľubovali už pri nástupe k moci v decembri minulého roka.
„Plníme svoje sľuby,“ napísal Babiš na sociálnej sieti po hlasovaní. Predseda krajne pravicovej strany SPD Tomio Okamura počas nočnej rozpravy vyhlásil, že považuje za „nemorálne a hanebné platiť za niečo, čo pôsobí proti mojim záujmom, záujmom mojej krajiny a môjho ľudu“.
Vláda argumentuje, že zrušením koncesionárskych poplatkov nasleduje európsky trend, keď čoraz viac krajín opúšťa tento spôsob financovania verejnoprávnych médií. Koalícia zároveň tvrdí, že televízia aj rozhlas musia šetriť a nový model financovania neovplyvní ich redakčnú nezávislosť ani programový obsah.
Opozícia však reformu odmieta. Predseda opozičnej Pirátskej strany Zdeněk Hřib prirovnal postup vlády k politike bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého pôsobenie sprevádzali spory o slobodu médií a právny štát. Opozičné strany už avizovali, že legislatívu napadnú na Ústavnom súde.
Proti návrhu vystúpili aj viaceré medzinárodné organizácie vrátane Európskej vysielacej únie (EBU), Európskej federácie novinárov, Reportérov bez hraníc a Medzinárodného tlačového inštitútu. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu ohlásili na 3. novembra štrajk.
Pred sobotňajším hlasovaním sa pred budovou parlamentu zhromaždilo niekoľko stoviek demonštrantov. Jeden z transparentov niesol nápis „Chceme verejnoprávne médiá, nie štátne médiá“. Na nedeľné popoludnie je v Prahe naplánovaný ďalší, väčší protest.
Zdroj: SITA.sk - Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov v prvom čítaní, ľudia protestujú pred parlamentom © SITA Všetky práva vyhradené.
Česká Poslanecká snemovňa v sobotu nadránom schválila v prvom čítaní návrh zákona, ktorý má zrušiť koncesionárske poplatky za verejnoprávnu televíziu a rozhlas a nahradiť ich financovaním priamo zo štátneho rozpočtu. Vládna koalícia premiéra Andreja Babiša presadila zrýchlené prerokovanie legislatívy napriek protestom verejnosti, kritike opozície a varovaniam pred oslabením nezávislosti médií.
Plnenie sľubov
Navrhovaná reforma by mohla od budúceho roka znížiť financovanie Českej televízie a Českého rozhlasu približne o 15 percent. Namiesto príjmov z koncesionárskych poplatkov by obe inštitúcie dostávali peniaze priamo zo štátneho rozpočtu. Kritici upozorňujú, že takýto model môže zvýšiť ich závislosť od politických rozhodnutí vlády.
Návrh podporuje trojstranná vládna koalícia vedená Babišom, ktorej súčasťou sú aj dve krajne pravicové strany. Jej predstavitelia dlhodobo obviňujú verejnoprávne médiá zo zaujatosti a zmenu ich financovania sľubovali už pri nástupe k moci v decembri minulého roka.
„Plníme svoje sľuby,“ napísal Babiš na sociálnej sieti po hlasovaní. Predseda krajne pravicovej strany SPD Tomio Okamura počas nočnej rozpravy vyhlásil, že považuje za „nemorálne a hanebné platiť za niečo, čo pôsobí proti mojim záujmom, záujmom mojej krajiny a môjho ľudu“.
Kritika opozície
Vláda argumentuje, že zrušením koncesionárskych poplatkov nasleduje európsky trend, keď čoraz viac krajín opúšťa tento spôsob financovania verejnoprávnych médií. Koalícia zároveň tvrdí, že televízia aj rozhlas musia šetriť a nový model financovania neovplyvní ich redakčnú nezávislosť ani programový obsah.
Opozícia však reformu odmieta. Predseda opozičnej Pirátskej strany Zdeněk Hřib prirovnal postup vlády k politike bývalého maďarského premiéra Viktora Orbána, ktorého pôsobenie sprevádzali spory o slobodu médií a právny štát. Opozičné strany už avizovali, že legislatívu napadnú na Ústavnom súde.
Demonštrácia
Proti návrhu vystúpili aj viaceré medzinárodné organizácie vrátane Európskej vysielacej únie (EBU), Európskej federácie novinárov, Reportérov bez hraníc a Medzinárodného tlačového inštitútu. Zamestnanci Českej televízie a Českého rozhlasu ohlásili na 3. novembra štrajk.
Pred sobotňajším hlasovaním sa pred budovou parlamentu zhromaždilo niekoľko stoviek demonštrantov. Jeden z transparentov niesol nápis „Chceme verejnoprávne médiá, nie štátne médiá“. Na nedeľné popoludnie je v Prahe naplánovaný ďalší, väčší protest.
Zdroj: SITA.sk - Česká vláda schválila zrušenie koncesionárskych poplatkov v prvom čítaní, ľudia protestujú pred parlamentom © SITA Všetky práva vyhradené.
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