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24. októbra 2026
Zelenského neústupnosť priniesla výsledky. Kyjev po spore s Washingtonom hlási obnovenie stabilného spojenia cez Starlink
Obnovenie stabilného pripojenia je mimoriadne dôležité pre ukrajinské jednotky na fronte. Ukrajina má opäť stabilné spojenie prostredníctvom satelitných systémov Starlink ...
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24.10.2026 (SITA.sk) - Obnovenie stabilného pripojenia je mimoriadne dôležité pre ukrajinské jednotky na fronte.
Ukrajina má opäť stabilné spojenie prostredníctvom satelitných systémov Starlink a Starshield spoločnosti SpaceX. V sobotu to oznámila ukrajinská vláda po niekoľkých dňoch napätia so Spojenými štátmi pre obmedzenia komunikačnej siete, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo vojenských operáciách Kyjeva.
"Monitorovacie systémy zaznamenávajú obnovenie rýchlosti Starlinku a Starshieldu. Registrujeme rýchlosť viac ako 400 kilometrov za hodinu, spojenie je stabilné," uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara.
Podľa ministra je obnovenie stabilného pripojenia mimoriadne dôležité pre ukrajinské jednotky na fronte. Satelitné systémy používajú vojaci na komunikáciu, riadenie bezpilotných lietadiel aj zabezpečovanie logistiky. Ukrajina sa spolieha na civilnú sieť Starlink a jej vojenskú verziu Starshield aj pri obrane pred ruskými raketovými a dronovými útokmi.
Satelitná sieť sa v uplynulých dňoch stala predmetom sporu medzi Kyjevom a Washingtonom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Spojené štáty, že svojím postupom pomáhajú Rusku. Washington podľa neho neupozorňoval Ukrajinu na prichádzajúce raketové útoky a obmedzovaním rýchlosti Starlinku oslaboval schopnosť ukrajinskej armády reagovať.
Minister Chmara pripísal zlepšenie situácie aj rozhodnému postoju Zelenského. Podľa jeho slov prezidentova neústupnosť v otázke satelitného spojenia začína prinášať výsledky.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že ak má Ukrajina problémy s komunikačnou platformou, je pripravený hovoriť s podnikateľom Elonom Muskom, ktorý stojí na čele spoločnosti SpaceX. Už vo štvrtok Trump vyhlásil, že Musk prístup k sieti obnovil.
Musk od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 viackrát zmenil svoje postoje k podpore Kyjeva. V súvislosti s najnovšími problémami však trvá na tom, že za prípadné narušenie fungovania satelitného spojenia nesie zodpovednosť americká vláda, nie spoločnosť SpaceX.
Obnovenie stabilného spojenia predstavuje pre ukrajinské ozbrojené sily významnú správu, keďže satelitná komunikácia zostáva jedným zo základných nástrojov koordinácie jednotiek a vedenia moderných bojových operácií.
Zdroj: SITA.sk - Zelenského neústupnosť priniesla výsledky. Kyjev po spore s Washingtonom hlási obnovenie stabilného spojenia cez Starlink © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajina má opäť stabilné spojenie prostredníctvom satelitných systémov Starlink a Starshield spoločnosti SpaceX. V sobotu to oznámila ukrajinská vláda po niekoľkých dňoch napätia so Spojenými štátmi pre obmedzenia komunikačnej siete, ktorá zohráva kľúčovú úlohu vo vojenských operáciách Kyjeva.
"Monitorovacie systémy zaznamenávajú obnovenie rýchlosti Starlinku a Starshieldu. Registrujeme rýchlosť viac ako 400 kilometrov za hodinu, spojenie je stabilné," uviedol vo vyhlásení ukrajinský minister obrany Jevhenij Chmara.
Obnovenie pripojenia je pre Ukrajincov dôležité
Podľa ministra je obnovenie stabilného pripojenia mimoriadne dôležité pre ukrajinské jednotky na fronte. Satelitné systémy používajú vojaci na komunikáciu, riadenie bezpilotných lietadiel aj zabezpečovanie logistiky. Ukrajina sa spolieha na civilnú sieť Starlink a jej vojenskú verziu Starshield aj pri obrane pred ruskými raketovými a dronovými útokmi.
Satelitná sieť sa v uplynulých dňoch stala predmetom sporu medzi Kyjevom a Washingtonom. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Spojené štáty, že svojím postupom pomáhajú Rusku. Washington podľa neho neupozorňoval Ukrajinu na prichádzajúce raketové útoky a obmedzovaním rýchlosti Starlinku oslaboval schopnosť ukrajinskej armády reagovať.
Rozhodný postoj Zelenského
Minister Chmara pripísal zlepšenie situácie aj rozhodnému postoju Zelenského. Podľa jeho slov prezidentova neústupnosť v otázke satelitného spojenia začína prinášať výsledky.
Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že ak má Ukrajina problémy s komunikačnou platformou, je pripravený hovoriť s podnikateľom Elonom Muskom, ktorý stojí na čele spoločnosti SpaceX. Už vo štvrtok Trump vyhlásil, že Musk prístup k sieti obnovil.
Významná správa
Musk od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 viackrát zmenil svoje postoje k podpore Kyjeva. V súvislosti s najnovšími problémami však trvá na tom, že za prípadné narušenie fungovania satelitného spojenia nesie zodpovednosť americká vláda, nie spoločnosť SpaceX.
Obnovenie stabilného spojenia predstavuje pre ukrajinské ozbrojené sily významnú správu, keďže satelitná komunikácia zostáva jedným zo základných nástrojov koordinácie jednotiek a vedenia moderných bojových operácií.
Zdroj: SITA.sk - Zelenského neústupnosť priniesla výsledky. Kyjev po spore s Washingtonom hlási obnovenie stabilného spojenia cez Starlink © SITA Všetky práva vyhradené.
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