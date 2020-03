Česká vláda zakázala od polnoci voľný pohyb ľudí v celej krajine

Česká vláda zakázala od nedeľňajšej polnoci voľný pohyb ľudí v celej Českej republike. Opatrenie bude platiť do 24. marca s cieľom zabrániť ďalšiemu šíreniu nového druhu koronavírusu. Výnimkou budú cesty do zamestnania alebo nevyhnutné nákupy. Po rokovaní vlády o zavedení celoštátnej karantény to večer oznámil premiér Andrej Babiš, informovali české médiá.

Česká vláda schválila posunutie termínu pre daňové priznania. Ľudia a firmy ich budú môcť odovzdať o tri mesiace neskôr bez sankcie, teda do 1. júla. Cieľom opatrenia je zmierniť fyzickým a právnickým osobám dopady