Nové mimoriadne opatrenia: Obchody okrem potravín, lekární a drogérií budú zatvorené

Vláda na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila tvrdé opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu. Núdzový stav je od zajtrajšieho dňa (16.marec) 6.00 h vyhlásený vo viacerých nemocniciach. „Ide o rozhodnutie, ktoré je preventívne. Potrebujeme mať právomoc presúvať zdravotnícky personál, materiál či techniku z nemocnice do nemocnice s garanciou istoty bez odmietnutia. Zabezpečuje sa tým zdravotná starostlivosť o občanov Slovenskej republiky a zabraňuje napríklad tomu, aby niekto odmietol poskytovať zdravotnú starostlivosť,“ povedal Peter Pellegrini, predseda vlády SR poverený riadením ministerstva zdravotníctva.

Vláda vyhlásila núdzový stav v nasledujúcich zdravotníckych zariadeniach:

Bratislavský kraj

Univerzitná nemocnica Bratislava

Národný ústav detských chorôb Bratislava

Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Bratislava

Národný onkologický ústav Bratislava

Nemocnica sv. Michala, a. s., Bratislava

Trnavský kraj

Fakultná nemocnica Trnava

Nitriansky kraj

Fakultná nemocnica Nitra

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky

Trenčiansky kraj

Fakultná nemocnica Trenčín

Žilinský kraj

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina

Univerzitná nemocnica Martin

Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok

Banskobystrický kraj

Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a. s., Banská Bystrica

Prešovský kraj

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov

Nemocnica Poprad, a. s.

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy

Košický kraj

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice

Detská fakultná nemocnica Košice

Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a. s.

Východoslovenský onkologický ústav, a. s., Košice

Vo všetkých nemocniciach nielen štátnych sa zároveň nariaďuje obmedziť plánované zákroky u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Takisto Úrad verejného zdravotníctva na základe rozhodnutia vlády prijal ďalšie striktné opatrenia.

Vláda SR zároveň nariadila Úradu verejného zdravotníctva SR prijať nasledovné opatrenia na ochranu verejného zdravia:

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h sa na obdobie 14 dní zakazuje maloobchodný predaj a predaj služieb v prevádzkach okrem:

1. predajni potravín,

2. lekárni a predajní zdravotníckych pomôcok,

3. drogérií,

4. pohonných hmôt a palív,

5. novinových stánkov,

6. predajne krmív a ďalších potrieb pre zvieratá vrátane veterinárnych ambulancií,

7. prevádzok telekomunikačných operátorov,

8. prevádzok verejného stravovania a stánky s rýchlym občerstvením,

9. prevádzok poštových, bankových a poisťovacích služieb,

10. prevádzok internetových obchodov (eshopov) a donáškových služieb.

S účinnosťou od 16. marca od 6.00 h na obdobie 14 dní sa zároveň zakazuje prítomnosť verejnosti v prevádzkach verejného stravovania a stánkoch s rýchlym občerstvením. Tento zákaz sa nevzťahuje na predaj mimo prevádzku stravovacích služieb (napríklad prevádzky rýchleho občerstvenia s výdajným okienkom alebo predaj pokrmov so sebou bez vstupu do prevádzky).

Zároveň všetkým osobám, ktoré sa od 16.marca od 6.00 h skupinovo vracajú z postihnutých oblastí zo zahraničia sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených ministerstvom vnútra, a to na dobu 14 dní.

Aktuálne čísla k dnešnému dňu ohľadom koronavírusu Slovensko má spolu 61 pozitívnych vzoriek, 1375 negatívnych výsledkov na koronavírus. Dnes bolo vyšetrených 116 vzoriek s negatívnym výsledkom a 17 vzoriek s pozitívnym výsledkom. V Trenčíne je to dnes 5 nových prípadov na ochorenie COVID-19 (koronavírus), ide o dvoch mužov, dve ženy a jedno dieťa. Všetci pacienti sú v stabilizovanom stave, časť je hospitalizovaná, časť v domácej izolácii. Bratislava - 5 nových prípadov, Nitra – 3 nové prípady, Trnava hlási 1 prípad, je to muž, ktorý je hospitalizovaný a po dohode s UNB bude prevezený do Bratislavy. Má cestovateľskú anamnézu, stav je stabilizovaný. V Martine 1 prípad, muž, cestovateľská anamnéza, bol na kongrese v zahraničí, Nové Zámky 1 prípad, žena, domáca izolácia, priamy kontakt s nakazeným, Banská Bystrica hlási 1 prípad, žena, hospitalizovaná, nakazená členom rodiny.