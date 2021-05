Slováci vyzerajú pred svetom ako neschopáci, pre očkovací certifikát sme vypadli z dohody o voľnom cestovaní

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.5.2021 - Slovensko vypadlo z dohody o voľnom cestovaní, ktorú uzavreli niektoré štáty v našom regióne. Ide o Česko, Maďarsko, Rakúsko a Nemecko. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol bývalý poslanec Európskeho parlamentu a exminister zahraničia Eduard Kukan.Dôvodom podľa Kukana je, že Slovensko nemá jednotný dokument o zaočkovaní obyvateľov, bez ktorého je účasť v dohode nemožná. „Pán minister Korčok (minister zahraničných vecí Ivan Korčok – pozn. SITA) zdôraznil, že najskôr si musíme zabezpečiť takýto jednotný doklad pre všetkých. Tomu rozumiem,“ uviedol Kukan.Šokovala ho však reakcia hovorkyne rezortu zdravotníctva, ktorá informovala, že sa na tom pracuje a že to má byť hotové 26. júna. „To, čo už teraz majú ostatné štáty v našom susedstve a čo slúži ľuďom na uľahčenie cestovania, my podľa nášho harmonogramu budeme mať o šesť týždňov,“ povedal bývalý europoslanec.Podľa Kukana sa o potrebe očkovania a potvrdenia na cestovanie vedelo dávno. „Je mi smutno, keď toto píšem, ale nedá mi nereagovať na takéto správy. Viem, že kompetencie v tejto oblasti sú aspoň pre mňa neprehľadné. Ale určite za túto situáciu nemôže ani pandémia, ani opozícia, ba ani Soros,“ napísal na sociálnej sieti. Podľa neho vychádzajú Slováci z tejto situácie ako „neschopáci”.