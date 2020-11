Česko za štvrtok zaznamenalo 7874 nových prípadov nákazy

V Českej republike zaznamenali za štvrtok 7874 nových prípadov nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 a prinajmenšom 91 súvisiacich úmrtí. Vyplýva to z najnovších údajov zverejnených v piatok nadránom na webe českého ministerstva zdravotníctva.





Od začiatku pandémie tak v ČR celkovo zaznamenali už 446.675 potvrdených prípadov nákazy a 5755 súvisiacich úmrtí. Z ochorenia COVID-19 sa tam dosiaľ vyliečilo 300.719 pacientov. V súčasnosti je v ČR 140.201 aktívnych prípadov nákazy, z čoho je 7564 osôb hospitalizovaných.Šírenie infekcie v ČR sa v ostatnom čase zrejme spomaľuje, uviedol a ohľadom na čiastkovú bilanciu i v porovnaní s údajmi z minulého týždňa ešte vo štvrtok večer portál Novinky.cz.Český minister zdravotníctva Jan Blatný vo štvrtok v Poslaneckej snemovni parlamentu avizoval, že v pondelok navrhne vláde, aby parlament požiadala o predĺženie núdzového stavu o 30 dní. Núdzový stav aktuálne platí do 20. novembra, pričom jeho predĺženie musia schváliť poslanci.Bez núdzového stavu by vláda nemohla obmedzovať napríklad zhromažďovanie osôb. Blatný v tejto súvislosti varoval, že ak by išlo iba o odporúčania, ktorých dodržiavanie by bolo dobrovoľné, ich účinnosť by významne klesla a o dva či tri týždne by mohol v krajine nastať zásadný zlom k horšiemu.