Český epidemiológ zverejnil varovanie z dovolenky v Chorvátsku, ľudia zabudli na zdravý rozum

Výnimkou nie je ani známy český epidemiológ Rastislav Maďar, ktorý má hlavné slovo v epidemiologickom tíme Ministerstva zdravotníctva ČR.

Maďar sa vybral na dovolenku do Chorvátska, nebol však nadšený z toho, ako niektorí dovolenkári dodržiavajú protiepidemické odporúčania v čase celosvetovej pandémie koronavírusu.

„Zrče na chorvátskom ostrove Pag je chýrne miesto pre mega tanečné párty veľkých más z rôznych krajín Európy. Áno, už tam boli v júli i Česi a áno, už vďaka tomu máme nakazených v rôznych častiach ČR. Mať párty je zjavne nevyhnutne nutné i v dobe pandémie bez ohľadu na zdravý rozum,“ napísal Maďar na Twitteri.

Dôležitý je spôsob trávenia dovolenky

Vzápätí však zožal kritiku za to, že svoj postreh zverejnil práve z dovolenky v Chorvátsku. Na to reagoval slovami: „Nie je to nič tajné, hovoril som to médiám veľakrát, že budem týždeň v Chorvátsku.“

Podľa Maďara nejde o miesto trávenia dovolenky, ale spôsob jej trávenia: „Vlastným autom do súkromného apartmánu bez cudzích kontaktov je oveľa bezpečnejšie ako na hromadnej akcii u nás v ČR.“

Chorvátsko má 703 aktívnych prípadov

Podľa posledných informácií z 3. augusta sa v Chorvátsku novým koronavírusom nakazilo takmer 5 300 ľudí, z ktorých 153 v dôsledku ochorenia Covid-19 zomrelo.

Za posledných 24 hodín v Chorvátsku pribudlo 34 nových prípadov a počet aktívne chorých s Covid-19 je 703.

Povinné nosenie rúšok

Od 13. júla je v Chorvátsku zavedené povinné nosenie rúšok v zdravotníckych zariadeniach, verejnej doprave či v obchodoch. Rúška by mali mať aj zamestnanci v gastronómii.