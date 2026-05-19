Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Český hrdina nechápal, čo sa deje. Černochovi uznali gól, o ktorom si myslel, že ho neuznajú a naopak – VIDEO
Česi zdolali Švédov 4:3 a postúpili na 2. miesto v B-skupine na MS 2026. Český útočník Jiří Černoch odohral bláznivý zápas proti Švédom na MS v hokeji vo švajčiarskom ...
Český útočník Jiří Černoch odohral bláznivý zápas proti Švédom na MS v hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.
Strelil dva góly a myslel si, že prvý bude uznaný a druhý nie. Čo čert nechcel, bolo to presne naopak.
V najdramatickejšom a možno aj najkvalitnejšom zápase doterajšieho priebehu šampionátu Česi zdolali Švédov 4:3 a čiastočne nechali zabudnúť na zaváhanie so Slovincami (2:3 pp).
Víťazný gól, ktorý nemal byť
Keď center štvrtého útoku v čase 23:21 min zvýšil české vedenie na 4:2, netušil že tento gól bude zároveň aj víťazný. Černoch sa ako posledný dotkol puku predtým, než si ho Švédi sami dotlačili za bránkovú čiaru. Aj keď zo záberov na videu to nebolo veľmi preukázateľné.
"Čakal som, že ten gól neuznajú. Ondřej Beránek sa však šiel radovať, preto som to tiež skúsil. A vyšlo to. Som rád, že mi zostal aspoň jeden gól, keď to predtým nevyšlo," uviedol Černoch v rozhovore na webe iDnes.cz.
Čakal, že bude uznaný
Predtým strelil Černoch gól aj v 9. min zápasu, uznaný však nebol, hoci hráč si myslel opak. Podľa rozhodcov mal švédsky brankár Magnus Hellberg puk vo svojej moci, ale závery na videokocke nad hracou plochou ukázali niečo iné.
"Myslel som si, že tento gól bude platiť. Vnímal som to tak, že moja dorážka sa udiala zarovno s hvizdom rozhodcu. Takéto góly by mali platiť, ale rozhodca bol nekompromisný. Aj som na neho kričal, že ten gól mal uznať, ale nepomohlo mi to. Na druhej strane sme o čosi neskôr strelili ďalšie dva góly, takže asi to tak malo byť," uviedol Černoch.
Veľké emócie
Čoskoro tridsiatnik mal 49-bodovú sezónu vrátane play-off v Karlových Varoch a veľmi sa chcel dostať do záverečnej nominácie na MS. Po tretí raz v kariére sa mu to aj splnilo. Súboj proti Švédom považuje za jeden zo svojich vrcholov.
"Bol to súboj s množstvom emócií, ale podstatné je víťazstvo. Tvrdo pracujeme celú sezónu, aby sme si mohli zahrať také zápasy pred skvelou kulisou a proti kvalitnému súperovi. Korunovali sme to výborným výkonom a víťazstvom. Po nečakanej prehre so Slovincami sme chceli ukázať, že hokej vieme hrať. A ukázali sme to," dodal Černoch pre iDnes.cz.
Česko sa so 7 bodmi posunulo na druhé miesto v B-skupine MS 2026 o bod pred Slovensko. Hokejisti spod Tatier však majú odohrané len dva zápasy, zatiaľ čo Česi tri. Na čele B-skupiny je 9-bodová Kanada.
Zdroj: SITA.sk - Český hrdina nechápal, čo sa deje. Černochovi uznali gól, o ktorom si myslel, že ho neuznajú a naopak – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
