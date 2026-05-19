Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 19.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Gertrúda
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

19. mája 2026

Český hrdina nechápal, čo sa deje. Černochovi uznali gól, o ktorom si myslel, že ho neuznajú a naopak – VIDEO


Tagy: Česká hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026 neuznaný gól víťazstvo

Česi zdolali Švédov 4:3 a postúpili na 2. miesto v B-skupine na MS 2026.  Český útočník Jiří Černoch odohral bláznivý zápas proti Švédom na MS v hokeji vo švajčiarskom ...



Zdieľať
cesi_ 676x451 19.5.2026 (SITA.sk) - Česi zdolali Švédov 4:3 a postúpili na 2. miesto v B-skupine na MS 2026. 

Český útočník Jiří Černoch odohral bláznivý zápas proti Švédom na MS v hokeji vo švajčiarskom Fribourgu.

Strelil dva góly a myslel si, že prvý bude uznaný a druhý nie. Čo čert nechcel, bolo to presne naopak.

V najdramatickejšom a možno aj najkvalitnejšom zápase doterajšieho priebehu šampionátu Česi zdolali Švédov 4:3 a čiastočne nechali zabudnúť na zaváhanie so Slovincami (2:3 pp).

Víťazný gól, ktorý nemal byť


Keď center štvrtého útoku v čase 23:21 min zvýšil české vedenie na 4:2, netušil že tento gól bude zároveň aj víťazný. Černoch sa ako posledný dotkol puku predtým, než si ho Švédi sami dotlačili za bránkovú čiaru. Aj keď zo záberov na videu to nebolo veľmi preukázateľné.



"Čakal som, že ten gól neuznajú. Ondřej Beránek sa však šiel radovať, preto som to tiež skúsil. A vyšlo to. Som rád, že mi zostal aspoň jeden gól, keď to predtým nevyšlo," uviedol Černoch v rozhovore na webe iDnes.cz.

Čakal, že bude uznaný


Predtým strelil Černoch gól aj v 9. min zápasu, uznaný však nebol, hoci hráč si myslel opak. Podľa rozhodcov mal švédsky brankár Magnus Hellberg puk vo svojej moci, ale závery na videokocke nad hracou plochou ukázali niečo iné.



"Myslel som si, že tento gól bude platiť. Vnímal som to tak, že moja dorážka sa udiala zarovno s hvizdom rozhodcu. Takéto góly by mali platiť, ale rozhodca bol nekompromisný. Aj som na neho kričal, že ten gól mal uznať, ale nepomohlo mi to. Na druhej strane sme o čosi neskôr strelili ďalšie dva góly, takže asi to tak malo byť," uviedol Černoch.



Veľké emócie


Čoskoro tridsiatnik mal 49-bodovú sezónu vrátane play-off v Karlových Varoch a veľmi sa chcel dostať do záverečnej nominácie na MS. Po tretí raz v kariére sa mu to aj splnilo. Súboj proti Švédom považuje za jeden zo svojich vrcholov.


"Bol to súboj s množstvom emócií, ale podstatné je víťazstvo. Tvrdo pracujeme celú sezónu, aby sme si mohli zahrať také zápasy pred skvelou kulisou a proti kvalitnému súperovi. Korunovali sme to výborným výkonom a víťazstvom. Po nečakanej prehre so Slovincami sme chceli ukázať, že hokej vieme hrať. A ukázali sme to," dodal Černoch pre iDnes.cz.



Česko sa so 7 bodmi posunulo na druhé miesto v B-skupine MS 2026 o bod pred Slovensko. Hokejisti spod Tatier však majú odohrané len dva zápasy, zatiaľ čo Česi tri. Na čele B-skupiny je 9-bodová Kanada.




Zdroj: SITA.sk - Český hrdina nechápal, čo sa deje. Černochovi uznali gól, o ktorom si myslel, že ho neuznajú a naopak – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Česká hokejová reprezentácia MS v hokeji 2026 neuznaný gól víťazstvo
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Cudzinec na lavičku Slovana? Kmotrík ml. potvrdil, že rokujú s Yaya Tourém aj Biščanom
<< predchádzajúci článok
NHL: Slafkovský si zahrá finále Východnej konferencie, Montreal už druhýkrát v play-off zvládol zápas číslo sedem (video)

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 