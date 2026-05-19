Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
NHL: Slafkovský si zahrá finále Východnej konferencie, Montreal už druhýkrát v play-off zvládol zápas číslo sedem (video)
Carolina vstúpi do série ako najvyššie nasadený tím Východnej konferencie a v play-off zatiaľ nenašla premožiteľa. Slovenský hokejista Juraj ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Carolina vstúpi do série ako najvyššie nasadený tím Východnej konferencie a v play-off zatiaľ nenašla premožiteľa.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský postúpil s Montrealom Canadiens do finále Východnej konferencie NHL 2025/2026. Canadiens rozhodli o postupe v pondelňajšom siedmom zápase série proti Buffalu, keď na ľade Sabres uspeli 3:2 po predĺžení.
Montreal zvládol siedmy duel už druhýkrát v tomto play-off. V prvom kole potreboval sedem zápasov aj na vyradenie Tampy Bay Lightning. Vo finále Východnej konferencie sa Canadiens stretnú s Carolinou Hurricanes, ktorá vyradila Philadelphiu Flyers po víťazstve 3:2 po predĺžení vo štvrtom zápase série.
„Sú to naozaj veľmi dobrý tím. Sú rýchli, výborne korčuľujú. Budú trochu podobní Buffalu - radi hýbu pukom a vyhovuje im rýchly hokej,“ povedal útočník Montrealu Josh Anderson. „Som si istý, že si v najbližších 24 hodinách pozrieme video a pripravíme sa. Dnes večer si to ešte užijeme a zajtra sa posunieme ďalej.“
Carolina vstúpi do série ako najvyššie nasadený tím Východnej konferencie a v play-off zatiaľ nenašla premožiteľa. Hurricanes vyhrali všetkých osem zápasov a inkasovali iba desať gólov. Stali sa len piatym tímom v histórii NHL, ktorý odštartoval play-off ôsmimi víťazstvami za sebou. Naposledy sa to podarilo Edmontonu Oilers v roku 1985.
„Musíte ísť krok po kroku a toto je len ďalší krok v procese,“ povedal obranca Caroliny Jaccob Slavin. „Máme tu skvelú partiu hráčov, ktorí si tým už prešli, každý vie, čo môže očakávať a čo sa očakáva od nás. Musíme mať správne nastavenie a pokračovať v tvrdej práci.“
Slafkovský patrí medzi najproduktívnejších hráčov Montrealu v tohtoročnom play-off. Slovenský útočník nazbieral v 14 zápasoch deväť bodov za štyri góly a päť asistencií. Rovnakú bilanciu má aj Cole Caufield. Lídrom Canadiens je obranca Lane Hutson so 14 bodmi, Nick Suzuki ich nazbieral 13.
Zaujímavosťou je, že Montreal vyhral všetky tri vzájomné zápasy proti Caroline v základnej časti. Slafkovský zaznamenal proti Hurricanes päť bodov za dva góly a tri asistencie. Canadiens v týchto dueloch nastrieľali Caroline 15 gólov a inkasovali osem.
Prvý zápas finále Východnej konferencie je na programe vo štvrtok v Raleighu v Severnej Karolíne. Carolina bude mať výhodu domáceho prostredia.
Zdroj: SITA.sk - Slafkovský si zahrá finále Východnej konferencie, Montreal už druhýkrát v play-off zvládol zápas číslo sedem © SITA Všetky práva vyhradené.
