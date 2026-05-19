Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
Cudzinec na lavičku Slovana? Kmotrík ml. potvrdil, že rokujú s Yaya Tourém aj Biščanom
Na verejnosti sa objavilo viacero zaujímavých mien v súvislosti s obsadením postu trénera v ŠK Slovan Bratislava. ŠK Slovan Bratislava sa nachádza vo finálnej fáze výberu nového trénera. Po odchode ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Na verejnosti sa objavilo viacero zaujímavých mien v súvislosti s obsadením postu trénera v ŠK Slovan Bratislava.
ŠK Slovan Bratislava sa nachádza vo finálnej fáze výberu nového trénera. Po odchode Vladimíra Weissa st. k reprezentácii Slovenska by chceli mať v tíme úradujúceho futbalového šampióna Slovenska túto tému uzatvorenú do konca mesiaca.
V zákulisí už padajú mená možných nástupcov Weissa a viaceré z nich nie sú slovenského pôvodu. Viac svetla do tejto problematiky vniesol generálny riaditeľ ŠK Slovan Ivan Kmotrík ml.
"Stále ešte máme časový priestor. Prípravu začneme medzi 10. - 15. júnom, pri takomto dôležitom rozhodnutí pre celý klub treba ísť pri výbere a rokovaniach naozaj do hĺbky, a zvážiť všetky aspekty. Včera a dnes som absolvoval stretnutie na túto tému mimo Slovenska, ďalšie sú naplánované počas tohto týždňa," uviedol Kmotrík ml. na klubových sociálnych sieťach. Po chvíli bol aj trochu konkrétnejší.
"Môžem potvrdiť, že medializované mená Igor Biščan a Yaya Touré sú vo finálnej pätici kandidátov. S ďalším medializovaným menom Fernandom Torresom momentálne nerokujeme,“ dodal Kmotrík.
Pripomeňme, že Biščan je bývalý reprezentant Chorvátska a zatiaľ naposledy v sezóne 2024/2025 trénoval katarský klub Al-Ahli. Yaya Touré je niekdajší reprezentant Pobrežia Slonoviny, v A-tíme tejto krajiny odohral 101 zápasov a strelil v nich 19 gólov.
Bývalý hráč Manchestru City a FC Barcelona v posledných troch rokoch sedí na lavičke reprezentačného tímu Saudskej Arábie ako asistent Gréka Georgiosa Donisa
Zdroj: SITA.sk - Cudzinec na lavičku Slovana? Kmotrík ml. potvrdil, že rokujú s Yaya Tourém aj Biščanom © SITA Všetky práva vyhradené.
Kapitán Carvajal končí v Reale Madrid. Odohral tam 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí
Český hrdina nechápal, čo sa deje. Černochovi uznali gól, o ktorom si myslel, že ho neuznajú a naopak – VIDEO
