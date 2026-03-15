Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 15.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Svetlana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

15. marca 2026

ČESKÝ LEV 2026 je rozdaný: Ocenenia si odniesli aj Slováci


Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala len 16-ročná Kateřina Falbrová za stvárnenie hlavnej hrdinky vo filme Zbormajster.



Zdieľať
Českého leva za najlepší celovečerný film v sobotu získal road movie Karavan o matke a jej synovi s Downovým syndrómom a ich ceste karavanom po Taliansku. Najviac sošiek si z 33. ročníka odovzdávania cien, ktoré udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA), odniesol životopisný film Franz režisérky Agnieszky Holland, zvíťazil v štyroch kategóriách. Uspelo tiež mnoho Slovákov, napríklad v kategórii réžia, dokumentárny film či krátky film, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.


Za rolu Zuzy v ocenenom filme Karavan získala slovenská herečka Juliána Brutovská cenu za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe. Sošku za najlepšiu réžiu si odniesla mladá slovenská režisérka Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já (v slovenskom uvedení Hore je nebo, v doline som ja). Snímka rozpráva príbeh 15-ročného Enriqueho, ktorý vyrastá so svojou babkou v „zabudnutej“ slovenskej dedine. Ďalším z ocenených Slovákov bol dokumentarista Miro Remo za snímku Raději zešílet v divočině. Táto snímka vyhrala aj kategórie kamera a strih. Cenu za najlepší krátky film si odniesli Slovenky Terézia Halamová a Natália Pavlove, za najlepšiu hudbu vo filme Zbormajster slovenský skladateľ Jonatán Pastirčák. Slovenský scénograf dlhodobo žijúci v ČR Henrich Boráros zas získal sošku za film Franz.

Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala len 16-ročná Kateřina Falbrová za stvárnenie hlavnej hrdinky vo filme Zbormajster a najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal nemecký herec Idan Weiss za stvárnenie Franza Kafku vo filme Franz. Najlepšou herečkou a hercom v seriálovej epizóde sa stali Johana Matoušková a David Švehlík - obaja za úlohy v seriáli Studna, ktorý zároveň vyhral aj kategóriu najlepší seriál. Najlepším animovaným filmom sa stala snímka Pohádky po babičce (v slovenskom uvedení Príbehy z čarovnej záhrady).

Slávnostný galavečer sa po prvýkrát uskutočnil v priestoroch Kongresového centra Praha. Organizátori zmenu vysvetlili kapacitnými dôvodmi - každý rok sa podľa nich počet hostí zvyšuje a Rudolfinum, kde sa ceny odovzdávali doteraz, už bolo na tento účel priestorovo nedostatočné.

Témou 33. ročníka bola budúcnosť českej kinematografie a nastupujúca generácia tvorcov. Večer moderovala česká stand-up komička Bianca Cristovao. Sprevádzala ho hudba slovenského skladateľa Adriána Čermáka a tiež DJ-ka Darioa Krylosová známa ako DDK.

Český lev je filmové ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). O ceny tento rok v záverečnom hlasovaní súperilo 32 titulov.

Zoznam ocenených v 33. ročníku odovzdávania cien Český lev



Štatutárne ceny:

Najlepší celovečerný hraný film - Karavan (producenti Dagmar Sedláčková a Jakub Viktorín) Najlepšia réžia – Katarína Gramatová (Nahoře nebe, v dolině já; v slovenčine: Hore je nebo, v doline som ja) Najlepší dokumentárny film – Raději zešílet v divočině (Miro Remo, Pavla Janoušková Kubečková) Najlepšia herečka v hlavnej úlohe – Kateřina Falbrová (Zbormajster) Najlepší herec v hlavnej úlohe – Idan Weiss (Franz) Najlepšia herečka v hlavnej úlohe v seriálovej epizóde – Johana Matoušková (Studna) Najlepší herec v hlavnej úlohe v seriálovej epizóde – David Švehlík (Studna) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe – Juliána Brutovská (Karavan) Najlepší herec vo vedľajšej úlohe – Dung Nguyen (Letná škola, 2001) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v seriálovej epizóde – Kristýna Ryška (Král Šumavy - Agent chodec) Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v seriálovej epizóde – Jan Nedbal (Král Šumavy - Agent chodec) Najlepší scenár – Dužan Duong, Lukáš Kokeš, Jan Smutný (Letná škola, 2001) Najlepšia kamera – Dušan Husár a Miro Remo (Raději zešílet v divočině) Najlepší strih – Máté Csuport a Šimon Hájek (Raději zešílet v divočině) Najlepší zvuk – Juraj Mravec a Petr Čechák (Zbormajster) Najlepšia hudba – Jonatán Pastirčák a Ondřej Mikula (Zbormajster) Najlepšia scénografia – Henrich Boráros (Franz) Najlepšie kostýmy – Michaela Horáčková Hořejší (Franz) Najlepšie masky – Gabriela Poláková (Franz) Najlepšia miniséria alebo seriál – Studna Najlepší animovaný film – Pohádky po babičce (v slovenčine: Príbehy z čarovnej záhrady) Najlepší krátky film – Pes a vlk


Neštatutárne ceny:

Cena Magnesia za najlepší študentský film – Pes a vlk (Terézia Halamová) Najlepší filmový plagát – Franz (Michal Čermín) Cena filmových fanúšikov – Na plech (režisér Martin Pohl)


Ďalšie ceny:

Cena za mimoriadny prínos českej kinematografii – odborníčka na filmovú politiku, verejné financovanie a medzinárodnú audiovíziu Helena Bezděk Fraňková


   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Video: Zuzana Kronerová predstavila nový film Tanec s medveďom

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 