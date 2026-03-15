Nedeľa 15.3.2026
Meniny má Svetlana
15. marca 2026
ČESKÝ LEV 2026 je rozdaný: Ocenenia si odniesli aj Slováci
Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala len 16-ročná Kateřina Falbrová za stvárnenie hlavnej hrdinky vo filme Zbormajster.
Českého leva za najlepší celovečerný film v sobotu získal road movie Karavan o matke a jej synovi s Downovým syndrómom a ich ceste karavanom po Taliansku. Najviac sošiek si z 33. ročníka odovzdávania cien, ktoré udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA), odniesol životopisný film Franz režisérky Agnieszky Holland, zvíťazil v štyroch kategóriách. Uspelo tiež mnoho Slovákov, napríklad v kategórii réžia, dokumentárny film či krátky film, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Za rolu Zuzy v ocenenom filme Karavan získala slovenská herečka Juliána Brutovská cenu za najlepšiu herečku vo vedľajšej úlohe. Sošku za najlepšiu réžiu si odniesla mladá slovenská režisérka Katarína Gramatová za film Nahoře nebe, v dolině já (v slovenskom uvedení Hore je nebo, v doline som ja). Snímka rozpráva príbeh 15-ročného Enriqueho, ktorý vyrastá so svojou babkou v „zabudnutej“ slovenskej dedine. Ďalším z ocenených Slovákov bol dokumentarista Miro Remo za snímku Raději zešílet v divočině. Táto snímka vyhrala aj kategórie kamera a strih. Cenu za najlepší krátky film si odniesli Slovenky Terézia Halamová a Natália Pavlove, za najlepšiu hudbu vo filme Zbormajster slovenský skladateľ Jonatán Pastirčák. Slovenský scénograf dlhodobo žijúci v ČR Henrich Boráros zas získal sošku za film Franz.
Cenu pre najlepšiu herečku v hlavnej úlohe získala len 16-ročná Kateřina Falbrová za stvárnenie hlavnej hrdinky vo filme Zbormajster a najlepším hercom v hlavnej úlohe sa stal nemecký herec Idan Weiss za stvárnenie Franza Kafku vo filme Franz. Najlepšou herečkou a hercom v seriálovej epizóde sa stali Johana Matoušková a David Švehlík - obaja za úlohy v seriáli Studna, ktorý zároveň vyhral aj kategóriu najlepší seriál. Najlepším animovaným filmom sa stala snímka Pohádky po babičce (v slovenskom uvedení Príbehy z čarovnej záhrady).
Slávnostný galavečer sa po prvýkrát uskutočnil v priestoroch Kongresového centra Praha. Organizátori zmenu vysvetlili kapacitnými dôvodmi - každý rok sa podľa nich počet hostí zvyšuje a Rudolfinum, kde sa ceny odovzdávali doteraz, už bolo na tento účel priestorovo nedostatočné.
Témou 33. ročníka bola budúcnosť českej kinematografie a nastupujúca generácia tvorcov. Večer moderovala česká stand-up komička Bianca Cristovao. Sprevádzala ho hudba slovenského skladateľa Adriána Čermáka a tiež DJ-ka Darioa Krylosová známa ako DDK.
Český lev je filmové ocenenie, ktoré od roku 1993 udeľuje Česká filmová a televízna akadémia (ČFTA). O ceny tento rok v záverečnom hlasovaní súperilo 32 titulov.
Zoznam ocenených v 33. ročníku odovzdávania cien Český lev
Štatutárne ceny:
Najlepší celovečerný hraný film - Karavan (producenti Dagmar Sedláčková a Jakub Viktorín) Najlepšia réžia – Katarína Gramatová (Nahoře nebe, v dolině já; v slovenčine: Hore je nebo, v doline som ja) Najlepší dokumentárny film – Raději zešílet v divočině (Miro Remo, Pavla Janoušková Kubečková) Najlepšia herečka v hlavnej úlohe – Kateřina Falbrová (Zbormajster) Najlepší herec v hlavnej úlohe – Idan Weiss (Franz) Najlepšia herečka v hlavnej úlohe v seriálovej epizóde – Johana Matoušková (Studna) Najlepší herec v hlavnej úlohe v seriálovej epizóde – David Švehlík (Studna) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe – Juliána Brutovská (Karavan) Najlepší herec vo vedľajšej úlohe – Dung Nguyen (Letná škola, 2001) Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe v seriálovej epizóde – Kristýna Ryška (Král Šumavy - Agent chodec) Najlepší herec vo vedľajšej úlohe v seriálovej epizóde – Jan Nedbal (Král Šumavy - Agent chodec) Najlepší scenár – Dužan Duong, Lukáš Kokeš, Jan Smutný (Letná škola, 2001) Najlepšia kamera – Dušan Husár a Miro Remo (Raději zešílet v divočině) Najlepší strih – Máté Csuport a Šimon Hájek (Raději zešílet v divočině) Najlepší zvuk – Juraj Mravec a Petr Čechák (Zbormajster) Najlepšia hudba – Jonatán Pastirčák a Ondřej Mikula (Zbormajster) Najlepšia scénografia – Henrich Boráros (Franz) Najlepšie kostýmy – Michaela Horáčková Hořejší (Franz) Najlepšie masky – Gabriela Poláková (Franz) Najlepšia miniséria alebo seriál – Studna Najlepší animovaný film – Pohádky po babičce (v slovenčine: Príbehy z čarovnej záhrady) Najlepší krátky film – Pes a vlk
Neštatutárne ceny:
Cena Magnesia za najlepší študentský film – Pes a vlk (Terézia Halamová) Najlepší filmový plagát – Franz (Michal Čermín) Cena filmových fanúšikov – Na plech (režisér Martin Pohl)
Ďalšie ceny:
Cena za mimoriadny prínos českej kinematografii – odborníčka na filmovú politiku, verejné financovanie a medzinárodnú audiovíziu Helena Bezděk Fraňková
