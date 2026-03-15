 Zo zahraničia

15. marca 2026

Vo veku 96 rokov zomrel nemecký filozof Jürgen Habermas


Nemecký filozof Jürgen Habermas zomrel vo veku 96 rokov v meste Starnberg na juhu Nemecka. Oznámila to v sobotu hovorkyňa jeho vydavateľstva Suhrkamp Verlag, ktorá citovala informácie od jeho ...



jurgen habermas 676x451 15.3.2026 (SITA.sk) - Nemecký filozof Jürgen Habermas zomrel vo veku 96 rokov v meste Starnberg na juhu Nemecka. Oznámila to v sobotu hovorkyňa jeho vydavateľstva Suhrkamp Verlag, ktorá citovala informácie od jeho rodiny.


Habermas bol považovaný za najvplyvnejšieho nemeckého filozofa svojej generácie a zúčastnil sa na všetkých hlavných diskusiách v povojnovom období. V jeho pohľade bola zjednotená Európa jediným liekom na vzostup nacionalizmu.

V neskorších rokoch sa filozof sústredil na podporu federálneho európskeho projektu a varoval pred opakovaním chýb 20. storočia, ktoré kontinent zaháňali do nacionalistických rivalít. Počas života prepájal filozofiu s politikou a myšlienky s praktickým konaním, pričom jeho názory boli často komentované v politickej aj akademickej sfére.

Habermas sa preslávil ako hlas nemeckého študentského protestu v 60. rokoch, pričom o tridsať rokov neskôr sám kritizoval riziká „ľavicového fašizmu“. V roku 1989 kritizoval podmienky znovuzjednotenia Nemecka, ktoré sa podľa neho riadilo predovšetkým požiadavkami trhu a urobilo z „nemeckej marky svoju štandardu“.

Habermas sa narodil 18. júna 1929 v Düsseldorfe a bol zapísaný do Hitlerjugend, čo bolo v tom čase prakticky povinné, no bol príliš mladý na aktívnu účasť vo vojne. Ako tínedžer bol hlboko poznačený kolapsom nacizmu, čo formovalo jeho celoživotný záujem o demokraciu, politickú angažovanosť a filozofické myslenie.


Zdroj: SITA.sk - Vo veku 96 rokov zomrel nemecký filozof Jürgen Habermas © SITA Všetky práva vyhradené.

