Cestujete do Británie? Od utorka platia nové obmedzenia

Pre cestovanie do Británie platia od utorka nové obmedzenia. Ľudia zaočkovaní proti koronavírusu musia vyplniť príjazdový formulár a mať objednaný a zaplatený PCR test, ktorý im urobia na druhý deň ich po príchode do krajiny. Do potvrdenia negatívneho výsledku budú musieť zostať v samoizolácii. Informoval o tom internetový spravodajský portál britskej televízie BBC.





"Ak prichádzate do Spojeného kráľovstva z inej krajiny (okrem Írska), máte dva dni na vykonanie PCR testu. Test si musíte pred cestou zarezervovať a zakúpiť. Kým čakáte na výsledok, musíte sa izolovať, a to bez ohľadu na to, či ste boli alebo neboli očkovaní. Ak vám výsledok testu vyjde negatívny, môžete samoizoláciu ukončiť," informuje BBC.Spojené kráľovstvo zároveň zaradilo desať juhoafrických krajín na červený zoznam. Ide o štáty Angola, Botswana, Eswatini (niekdajšie Svazijsko), Juhoafrická republika, Malawi, Mozambik, Namíbia, Lesotho, Zambia a Zimbabwe.Jedinými osobami, ktoré majú z týchto krajín povolený vstup do Spojeného kráľovstva, sú britskí alebo írski občania. Tí sa však budú musieť po prílete izolovať vo vopred rezervovanom hoteli na desať dní. Ubytovacie zariadenie musí byť na zozname schválenom vládou a za pobyt v izolácii bude musieť cestovateľ zaplatiť v prepočte takmer 2700 eur.