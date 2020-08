Cichanovská vyzvala na pokojné zhromaždenia, do protestov v Bielorusku sa zapojili aj tisícky robotníkov

Polícia zadržala tisícky ľudí

Voľby boli neférové, tvrdia ministri

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Bieloruská opozičná líderka Svetlana Cichanovská z exilu v Litve vyzvala na pokojné zhromaždenia po celej krajine. "Nestojte bokom," odkázala podľa BBC, vyzývajúc na širokú spoluprácu, ktorá by zabezpečila prechod moci v krajine.V Bielorusku vypukli protesty po zverejnení výsledkov minulotýždňových volieb, podľa ktorých s 80-percentnou podporou vyhral dlhoročný líder Alexander Lukašenko, čo mnohí považujú za zmanipulované.Do protestov sa zapojili aj tisícky robotníkov veľkých priemyselných podnikov, ktorí zvyčajne tvorili jeho základňu podporovateľov. Od nedele polícia zadržala takmer 7 000 ľudí, stovky utrpeli pri zásahoch zranenia a dvaja zomreli. Polícia rozháňala davy zábleskovými granátmi, slzným plynom, gumovými projektilmi a demonštrantov tiež bila.V pondelok tiež na sedem hodín zadržali aj samotnú Cichanovskú, keď prišla podať sťažnosť proti výsledkom volieb. Po prepustení potom ušla do Litvy.V piatok úrady prepustili prinajmenšom 2 000 ľudí. Mnohí zo zadržaných podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International hovorili o mučení zo strany bezpečnostných zložiek.Ministri zahraničných vecí štátov Európskej únie (EÚ) sa v piatok počas mimoriadnej videokonferencie zhodli na tom, že prezidentské voľby v Bielorusku neboli férové, demokratické a ich výsledky sfalšovali.Dohodli sa tiež na okamžitom navrhnutí presne cielených sankcií, ktoré by sa mali týkať osôb zodpovedných za manipuláciu volieb a brutálne zásahy proti protestujúcim.