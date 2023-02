Eurojust zriaďuje nové centrum na podporu vyšetrovania agresie na Ukrajine, spustil aj digitálnu databázu dôkazov

Centrum posilní vyšetrovanie

Databáza dôkazov o vojnových zločinoch

Vytvorenie osobitného tribunálu OSN

23.2.2023 (SITA.sk) - Eurojust , agentúra Európskej únie (EÚ) pre justičnú spoluprácu v trestných veciach, zriaďuje nové centrum na podporu snáh o zbieranie dôkazov o zločine agresie na Ukrajine.Štvrtkové oznámenie Eurojustu prišlo deň pred prvým výročím začiatku plnohodnotnej ruskej invázie na Ukrajinu a v čase medzinárodných výziev na vyvodenie zodpovednosti za zločiny a stíhanie zločinu agresie ruských lídrov. Zvyšuje sa tiež medzinárodný tlak na zriadenie osobitného tribunálu, ktorý by stíhal ruských lídrov za zločin agresie, ilegálnu inváziu inej krajiny.„Ukrajina je pevne presvedčená, že úsilie o vyvodenie zodpovednosti by malo zahŕňať aj trestné stíhanie vedenia Ruskej federácie za zločin agresie. Nikdy by sme nemali prijať beztrestnosť za tento najvyšší medzinárodný zločin,“ vyjadrila sa ukrajinská zástupkyňa pri Eurojuste Myroslava Krasnoborová.Nové Medzinárodné centrum pre stíhanie zločinu agresie, ktoré by malo začať fungovať do leta, „podporí a posilní vyšetrovanie zločinu agresie zabezpečením kľúčových dôkazov a uľahčením vybudovania prípadu v čo najskoršom štádiu“, vyjadril sa Eurojust vo vyhlásení.Naďalej však zostáva nejasné, kedy a kde by sa mohlo stíhanie agresie uskutočniť. Medzinárodný trestný súd , ktorý má mandát na stíhanie vojnových zločinov, zločinov proti ľudskosti a genocídy, začal vyšetrovanie zločinov spáchaných na Ukrajine. Nemá však jurisdikciu na stíhanie ruských lídrov za agresiu. Podľa Krasnoborovej sú v súvislosti možným miestom „na stole všetky možnosti“.Ukrajinské úrady už podľa nej vyšetrujú zločin agresie a prokurátori od začiatku vojny zaznamenali viac ako 71-tisíc údajných vojnových zločinov, 99 prípadov zatiaľ posunuli súdom a tie dosiahli 26 verdiktov.Eurojust tiež vo štvrtok oznámil, že formálne spustil digitálnu databázu dôkazov o vojnových zločinoch a ďalších zverstvách spáchaných na Ukrajine. „Táto databáza skutočne mení pravidlá trestného stíhania medzinárodných zločinov,“ vyjadril sa v tejto súvislosti predseda Eurojustu Ladislav Hamran Eurojust už uľahčuje prácu spoločného vyšetrovacieho tímu zloženého z prokurátorov zo siedmich krajín vrátane Ukrajiny, ktorý spolupracuje aj s Medzinárodným trestným súdom.Snahy vyšetrovacieho tímu v Haagu sú súčasťou širšieho úsilia o vyvodenie zodpovednosti za vojnové zločiny na Ukrajine v celej Európe. Vlastné vyšetrovania spustili prokurátori v Poľsku, Nemecku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, Francúzsku, na Slovensku, vo Švédsku, Nórsku a Švajčiarsku.Ukrajinská prvá dáma Olena Zelenská v stredu vyzvala Organizáciu Spojených národov (OSN) , aby zriadila špeciálny tribunál na stíhanie zločinov ruskej agresie.V januári tiež zákonodarný zbor Európskej únie (EÚ) prijal nezáväznú rezolúciu, v ktorej vyzýva 27-členný blok, aby „v úzkej spolupráci s Ukrajinou hľadal a vytváral politickú podporu vo Valnom zhromaždení OSN a na iných medzinárodných fórach ... pre vytvorenie osobitného tribunálu pre zločin agresie proti Ukrajine“.