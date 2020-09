Čo sa stane s Vašim telom, ak budete jesť med a cesnak na lačno počas 7 dní!

Napriek jeho špecifickej chuti, cesnak je neuveriteľne účinný pri liečení rôznych zdravotných ťažkostí, najmä ak sa používa v surovom stave.

Hovorí sa, že cesnak je potravina, ktorá je vhodná pre

prevenciu všetkých chorôb. Jeho účinky sa prejavujú hlavne

čo sa týka: ateroskleróza, infarktu, ischémia, srdcové ochorenie a

znižuje hladinu cholesterolu a krvný tlak Tiež lieči rôzne

drobné „boliestky“ ako uštipnutie hmyzom, prechladnutie,

chrípku, sennú nádchu, rôzne plesňové ochorenia … .. Cesnak

je efektívna aj pri cukrovke, zväčšenej prostate alebo

osteoartróze.

Okrem toho, dokáže eliminovať toxíny a posilniť imunitu, čo

sú jeho najdôležitejšie vlastnosti. V kombinácii so zázvorom

a cibuľou, cesnak detoxikuje organizmus po chemoterapii.

Pre dosiahnutie najlepších výsledkov, použite cesnak v

nespracované forme, pretože teplo zmierňuje jeho aktívne

zložky. Mali by ste ho jednoducho rozdrviť a nakrájať

strúčiky, nechať 15 minút odležať a potom ho pridať do

jedla.

Okrem toho upozorňujeme, že skutočne zlepšite svoj účin,

ak ho rozdrvíte. Plný žalúdok nemôže absorbovať všetky

jeho živiny, preto je najlepšie konzumovať na lačný žalúdok,

pred pitím alebo skôr, ako niečo skonzumujete. aby

posilniť vašu imunitu a zvýšiť vaše zdravie na optimálnu

úroveň, by ste mali pravidelne konzumovať zmes medu a

cesnaku.

2-3 strúčiky cesnaku, nasekajte je nadrobno a pridajte lyžicu

medu. Požívať každý deň a pocítite zvýšenie vašej energetickej

hladiny na mimoriadne vysokej úrovní! Okrem toho,

nasledujúce cesnakové chrípkové tonikum efektívne posilní

vašu imunitu a prevenciu a upokojuje bolesť V krku a liečbu

chrípky a príznaky zimnica. To je veľmi silný prírodný

prostriedok.

Spôsob ako si pripraviť: Cesnakové chrípkové tonikum

Zloženie:

5 strúčiky cesnaku, hrubo nasekaný, 1 polievková

lyžice zázvoru, nasekaný a neñltrované jablčný ocot, 1

citrón, 2 červené čili papriky, hrubo nasekané

pokyny:

Ak máte citlivú pokožku, uistite sa, že používate rukavice pri

príprave tohto toniká, ako prírodné oleje zo zložiek môže

viesť k páleniu alebo vyrážkam.

Ďalej, mali by ste použiť 350-500 ml keramickú nádobu a pridať nakrájané cibule v

jednej vrstve, potom nasekaný cesnak v ďalšej, a potom

pálivej papriky, so semienkami.

Ďalej pridajte zázvor, zalejte citrónovou šťavou do nádoby, a jablčný ocot na

koniec.