Čo Slováci v roku 2021 najviac hľadali vo vyhľadávači Google? Google zverejnil rebríčky

V roku 2021 sme mnohí strávili doma celé týždne až mesiace. Dôvodom je pretrvávajúca pandémia nového koronavírusu. Deti sa museli vyučovať on-line a nové vedomosti sa dozvedali cez webkameru. Iných zase pandémia donútila pracovať formou homeofficu a do svojich kancelárií sa už, pravdepodobne, do konca roka ani nevrátia.

So svetom sme boli spojení online a o mnohé informácie sme sa dozvedeli cez internetový vyhľadávač. Spoločnosť Google vyhodnotila trendy vo vyhľadávaní na Slovensku a 80 percent slov resp. slovných spojení súviselo s pandmédiou. Výnimkou bolo iba sčítanie obyvateľov a športové výsledky.

Druhou kategóriou boli výrazy s „Ako", napr. ako získať covid pass, prihlásiť sa na očkovanie alebo do očkovacej lotérie. Dôležitý bol aj antigénový test, ktorý ste potrebovali pre vstup do obchodu alebo práce. Ľudí tiež zaujímalo, ako dlho platí antigénový test. Tento rok vzrástol záujem o investovanie do kryptomeny, a tak ľudia zisťovali ako kúpiť bitcoin.

„K trendom roka patria aj aplikácie a stránky pre školopovinných, ktoré im boli nápomocné v čase zatvorených škôl a slúžili najmä ako nástroje na komunikáciu učiteľov, študentov a rodičov. Nenechali sme si ujsť ani zápolenie našich úspešných športovcov. Mimo pandemických tém Slovákov zasiahla aj informácia o tornáde v juhomoravskom okrese Hodonín a zaujímali sa napríklad aj o to, ako uvariť kukuricu,“ okomentovala rebríčky PR manažérka Googlu pre Českú republiku a Slovensko Alžbeta Houzarová.

Osobnosti Slovenska a šport

Medzi slovenskými osobnosťami bodovali športovci. Kategóriu vyhrala Petra Vlhová, ktorá v minulej lyžiarskej sezóne zvíťazila v Svetovom pohári v alpskom lyžovaní. Druhým menom, ktoré ľudia hľadali bola Zuzana Plačková, ktorú zadržala NAKA a pár dní strávila v cele predbežného zadržania, neskôr ju, aj s manželom, prepustili na slobodu.

Okrem lyžovania Slovákov zaujíma aj cyklistika a počínanie skvelého Petra Sagana. Veľkú pozornosť si vyslúžil aj Rory Sabbatini, ktorý vybojoval na olympiáde v Tokiu historickú medailu v golfe so strieborným leskom.

Slovákov zaujímal aj vývoj na politickej scéne, kedy sa novým premiérom stal Eduard Heger, ktorý v apríli vystriedal na tomto poste Igora Matoviča. Zaujímavé je aj to, že v rebríčku na 7. mieste skončil Martin Klinčúch, ktorý vyhral šou TV Markíza Tvoja tvár znie povedome.

Zo športových udalostí bolo najvyhľadávanejšie MS v hokeji, nasledovalo futbalové EURO, domáce cyklistické preteky Okolo Slovenska, Tour de France, Premier League, Fortuna liga, Liga majstrov, La Liga, Giro d’Italia a Oktagon.

Smutné odchody zasiahli najmä umelecký svet

Najväčšou ranou pre Slovákov bol odchod dvoch veľkých mien – Mira „Mekyho“ Žbirku, ktorého hudobná tvorba nás sprevádzala celé dekády a Milana Lasicu, ktorý bol nesmierne charizmatickým človekom a pre divákov legendou medzi komikmi. Šokom pre mnohých bol aj odchod najznámejšej „Popolušky“ v podaní Libuši Šafránkovej.

Domáce a svetové udalosti

Končiaci sa rok bol bohatý nielen na domáce, ale aj zahraničné udalosti. Okrem sčítania obyvateľov a očkovacej lotérie bolo veľkou témou aj referendum, ktoré chcela vypísať opozícia. Po rozhodnutí ústavného súdu sa nakoniec neuskutočnilo.

Veľkou domácou udalosťou s medzinárodným rozmerom bola štvordňová návšteva pápeža Františka, ktorá vyvrcholila svätou omšou v Šaštíne. Všetkých zaskočila nevídaná prírodná katastrofa, ktorá bola len kúsok od našich hraníc – tornádo v okrese Hodonín.

Hľadali sme aj recepty

Spoločnosť vyhodnotila aj kategóriu slaných i sladkých receptov, pričom víťazom v prvej menovanej sa stal pôvodom maďarský recept na lečo a v sladkostiach ľudia v prehľadávači najčastejšie hľadali recept na šišky, ktoré sú medzi nami veľmi obľúbené. Z polievok to bol recept na brokolicovú.

Google vyhodnotil aj kategóriu TOP 5. V prípade dovoleniek sme sa zaujímali o Grécko, Chorvátsko, Zanzibar, Turecko a Egypt. Medzi najlepších päť športovcov sa dostali Petra Vlhová, Rory Sabbatini, Cristiano Ronaldo, Peter Sagan a Juraj Slavkovský.