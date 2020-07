Google ponúkne stotisíc štipendií na získanie online certifikátov, ktoré sa vyrovnajú diplomu

Vyučovať budú zamestnanci

14.7.2020 - Technologický gigant Google oznámil nový projekt na pomoc americkým zamestnancom získať kvalifikáciu pre dobre platené pozície v oblastiach s vysokým rastom, akými sú napríklad projektový manažment, dátová analýza či dizajn používateľského zážitku. Firma potvrdila, že ponúkne 100-tisíc štipendií na získanie online certifikátov."Pre množstvo Američanov sú vysokoškolské tituly nedostupné. Nemali by ste potrebovať vysokoškolský diplom na zaistenie ekonomickej bezpečnosti," povedal zástupca Googlu Kent Walker."Na premenu a obnovu Ameriky potrebujeme nové, prístupné riešenia prípravy, a to od rozšírených odborných programov až po online vzdelávanie," dodal.Certifikáty nevyžadujú vysokoškolské vzdelanie alebo predchádzajúce skúsenosti v danej oblasti. Online certifikáty bude možné získať počas kurzov, v ktorých budú vyučovať zamestnanci firmy.Kurz bude trvať približne šesť mesiacov a považujú ho za ekvivalent štvorročného štúdia na vysokej škole.Google chce takisto poskytnúť 10 miliónov dolárov (v prepočte približne 8,8 milióna eur) na granty na odborné vzdelávanie pre komunity po celých USA, a to napríklad pre neziskové organizácie YWCA, NPower a JFF.Tie spolupracujú so spoločnosťou na poskytovaní pracovných zručností pre ženy, veteránov či nedostatočne zastúpené skupiny.