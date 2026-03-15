 24hod.sk    Z domova

15. marca 2026

Pre výbuch bankomatu v Demänovskej Doline obvinil vyšetrovateľ troch Poliakov – FOTO


Po výbuchu bankomatu v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Žiline obvinil tri osoby za zločin krádeže spáchaný v štádiu pokusu v ...



vybuch bankomatu demanovska dolina 676x585 15.3.2026 (SITA.sk) - Po výbuchu bankomatu v Demänovskej Doline v okrese Liptovský Mikuláš vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Žiline obvinil tri osoby za zločin krádeže spáchaný v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci a v súbehu s prečinom útoku na orgán verejnej moci, všetky formou spolupáchateľstva.


Obvinenými sú občania Poľskej republiky vo veku 46, 48 a 53 rokov. Zároveň vyšetrovateľ spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. K zadržaniu páchateľov podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline Zuzany Šefčíkovej prispela rýchla reakcia všímavých občanov, ktorí kontaktovali políciu hneď po výbuchu bankomatu.

Bankomat v Demänovskej Doline vybuchol vo štvrtok 12. marca skoro ráno. Traja maskovaní páchatelia po výbuchu z miesta ušli na osobnom motorovom vozidle zn. Audi na neznáme miesto. Do pátrania po vozidle a podozrivých boli prostredníctvom operačného strediska KR PZ v Žiline zapojené všetky dostupné sily a prostriedky. Vzlietol aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a využité boli aj policajné drony.

Policajti podľa Zuzany Šefčíkovej vozidlo prenasledovali, jeho posádka však na cestu začala vyhadzovať tzv. železných ježkov, v dôsledku čoho dostala hliadka defekt. Voči unikajúcemu vozidlu policajti použili varovné výstrely.

Na takéto varovanie vodič vozidla nereagoval a unikal ďalej. Preto jeden zo zasahujúcich policajtov opätovne použil zbraň a zasiahol zadné ľavé koleso. Napriek poškodenej pneumatike vozidlo naďalej unikalo, dostalo však šmyk a narazilo do oplotenia rodinného domu. Po zastavení vozidla sa posádka snažila o útek, zabránili im v ňom hliadky polície.

Za bezohľadnú jazdu, pri ktorej malo dôjsť k ohrozeniu života a zdravia viacerých účastníkov cestnej premávky, vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva PZ v Dolnom Kubíne 48 ročnému vodičovi obvinenie za zločin všeobecného ohrozenia.


Zdroj: SITA.sk - Pre výbuch bankomatu v Demänovskej Doline obvinil vyšetrovateľ troch Poliakov – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bankomat Krimi Obvinenie Väzba výbuch bankomatu
