Pondelok 16.3.2026
Meniny má Boleslav
Kaufland zvýšil investície do zamestnancov: Medziročne vyčlenil na personálne náklady o takmer 17 miliónov viac
Posilňuje tak svoju pozíciu na trhu práce, kde ako atraktívny a dlhodobo stabilný zamestnávateľ patrí k lídrom v oblasti maloobchodu. Súčasný pracovný trh sa mení rýchlejšie než ...
16.3.2026 (SITA.sk) - Posilňuje tak svoju pozíciu na trhu práce, kde ako atraktívny a dlhodobo stabilný zamestnávateľ patrí k lídrom v oblasti maloobchodu.
Súčasný pracovný trh sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým. Technologický rozvoj, digitalizácia a nástup umelej inteligencie výrazne ovplyvňujú charakter práce, očakávania zamestnancov aj spôsob, akým spoločnosti budujú stabilné tímy. Aj preto dnes pri výbere zamestnávateľa rozhoduje nielen suma na výplatnej páske, ale tiež istota, férový prístup a dlhodobá perspektíva.
Kaufland na tieto zmeny reaguje ďalšou úpravou odmeňovania. Na Slovensku zamestnáva vyše 8 200 ľudí, ktorí v 88 predajniach, logistickom sklade aj v centrále spoločnosti tvoria základ jeho denného fungovania. Popri atraktívnej ponuke benefitov prehodnocuje od 1. marca 2026 aj mzdy, pričom celkovo na personálne náklady v danom roku plánuje vyčleniť o takmer 17 miliónov eur viac než vlani. V období, keď mnohé spoločnosti pristupujú k úsporným opatreniam či zvažujú ďalšie pôsobenie na trhu, pokračuje v raste a vytvára pracovné prostredie, ktoré sa zaraďuje medzi najatraktívnejšie v maloobchode.
"Moderné technológie síce menia spôsob, akým pracujeme, no hodnoty, na ktorých stojí silný a stabilný zamestnávateľ, zostávajú nemenné. Spokojnosť zamestnancov je pre nás na prvom mieste, preto si dlhodobo dávame záležať na tom, aby ich odmeňovanie patrilo medzi najlepšie v maloobchodnom sektore," zdôrazňuje Karin Marková, riaditeľka oblasti ľudských zdrojov v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. "Mzdy aj benefity pravidelne prehodnocujeme, pretože chceme zostať dobrým a atraktívnym zamestnávateľom. Našou ambíciou je, aby finančné aj nefinančné ohodnotenie zodpovedalo náročnosti práce a odzrkadľovalo vysoké nasadenie našich tímov."
Za posledných päť rokov zvýšil Kaufland mzdy už šesťkrát a nástupný plat na pozícii predavač/pokladník v tomto období vzrástol v priemere až o 45 percent. Aj v roku 2026 tak potvrdzuje, že investície do ľudí patria medzi jeho strategické priority.
Dôraz na zdravie aj rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom
V spoločnosti, kde pracuje 73 % žien a 27 % mužov, je rovnosť odmeňovania pevnou súčasťou firemnej kultúry. Tento férový prístup podčiarkuje aj fakt, že ženy zastávajú polovicu vedúcich pozícií. Samozrejmosťou je podpora flexibilného plánovania pracovných zmien, možnosti skrátených úväzkov či využívanie home office pre administratívnych pracovníkov.
Kaufland si zároveň uvedomuje dôležitosť well-beingu u svojich zamestnancov, ktorým ponúka vernostnú dovolenku nad rámec zákona, rekreačný príspevok či možnosť využiť sabatikal na dlhodobú regeneráciu síl. Podpora zdravia a aktívneho životného štýlu zahŕňa nielen kartu MultiSport a príspevky na bežecké podujatia a maratóny, ale tiež špeciálne zľavy na vitamíny podľa vlastného výberu.
Bohatá ponuka benefitov
Atraktívne finančné ohodnotenie dopĺňa široký zoznam benefitov. Jeho súčasťou je flexibilný systém Cafetéria, vianočné poukážky a balíčky, odmena za odporúčanie nového zamestnanca, ako aj doplnkové dôchodkové sporenie (DDS) s príspevkom od zamestnávateľa.
Spoločnosť stojí pri svojich zamestnancoch vo všetkých dôležitých životných situáciách. Poskytuje finančnú podporu pri narodení dieťaťa vrátane uvítacieho Baby balíčka, pri sobáši či pracovnom jubileu. Pre rodiny s deťmi sú pripravené štedré príspevky na letné tábory, ako aj špeciálne zľavy na pomôcky pre školákov.
V ponuke benefitov nechýbajú ani teambuildingové a dobrovoľnícke aktivity či grantový program "Kaufland pomáha", prostredníctvom ktorého doteraz reťazec prerozdelil viac ako 50-tisíc eur na pomoc kolegom a ich blízkym v náročných životných situáciách.
Práca u atraktívneho zamestnávateľa
Obchodný reťazec nezabúda ani na duševnú pohodu svojich zamestnancov - s otázkami týkajúcimi sa právneho, finančného či psychologického poradenstva sa môžu bezplatne obrátiť na kvalifikovaných odborníkov z programu Employee Assistance (EAP).
"V období konsolidácie a rastúcich nákladov je prirodzené, že ľudia u zamestnávateľa vyhľadávajú stabilitu a istotu. Kaufland ju dlhodobo ponúka, lebo si uvedomuje, že za každým pracovným miestom stojí konkrétny človek a jeho rodina. Chceme, aby naši zamestnanci, ktorí pracujú v predajniach, logistike aj v administratíve, cítili, že sú pre nás dôležití, a že aj v náročnejších časoch s nimi počítame," pokračuje riaditeľka oblasti ľudských zdrojov Karin Marková.
Obchodný reťazec, ktorý v roku 2000 otvoril v Poprade prvú predajňu, spolu so svojimi zamestnancami oslávil vlani 25 rokov pôsobenia na Slovensku. Ako poďakovanie im venoval zážitky, zľavy a darčeky v hodnote viac ako 2 milióny eur.
Dlhodobý dôraz na transparentné odmeňovanie a silnú firemnú kultúru potvrdzujú aj nezávislé ocenenia. Kaufland už ôsmykrát po sebe získal titul Top Employer Slovensko aj Top Employer Europe, čím sa opakovane radí medzi najatraktívnejších zamestnávateľov na domácom aj európskom trhu.
Zdroj: SITA.sk - Kaufland zvýšil investície do zamestnancov: Medziročne vyčlenil na personálne náklady o takmer 17 miliónov viac © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Colná kontrola odhalila tajný úkryt: Takmer pol milióna dolárov v palubnej doske
Colná kontrola odhalila tajný úkryt: Takmer pol milióna dolárov v palubnej doske
<< predchádzajúci článok
Mladé talenty si rozdelia viac ako 95-tisíc eur, maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur
Mladé talenty si rozdelia viac ako 95-tisíc eur, maximálna výška grantu pre jedného uchádzača je 6 600 eur