10. mája 2026

Čoskoro začína súdny proces v kauze Očistec, obžalovaný je Tibor Gašpar aj Dušan Kováčik


Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, vo veci je vytýčených celkovo 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027.



10.5.2026 (SITA.sk)


V pondelok 11. mája začína na pracovisku Špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici súdny proces v kauze Očistec týkajúcej sa údajnej zločineckej skupiny vo vedení polície. Ako vyplýva z rozpisu pojednávaní súdu, vo veci je vytýčených celkovo 37 termínov hlavného pojednávania až do februára 2027.

Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na ŠTS obžalobu pre celkovo 20 skutkov. Začiatok procesu zdržali napríklad námietky zaujatosti voči sudcom zo strany obžalovaných.

Zločin zosnovania zločineckej skupiny


V rámci kauzy Očistec sú obžalovaní bývalý policajný prezident a súčasný podpredseda parlamentu Tibor Gašpar, bývalý riaditeľ národnej kriminálnej agentúry Peter Hraško, bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície NAKA Bernard Slobodník, nitriansky podnikateľ Norbert Bödör, bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik, bývalý šéf protikorupčnej jednotky NAKA Róbert Krajmer, bývalý prezident finančnej správy František Imrecze a policajní funkcionári Milan Mihálik a Marián Zetocha. Obžalovaný je v tomto prípade aj podnikateľ Boris Trantalič.

„Skutky boli právne kvalifikované ako zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa a ďalšie. Rozsah obžaloby je 181 strán, vyšetrovací spis obsahuje 46 zväzkov, celkovo vyše 18 500 strán,“ uviedla v decembri 2021 bývalá špeciálna prokuratúra.

Vinný z korupcie


Zároveň doplnila, že trestné veci viacerých ďalších obvinených boli vylúčené na samostatné trestné konanie. Spomedzi obžalovaných sa k trestnej činnosti v iných trestných veciach priznali František Imrecze a Bernard Slobodník, ktorí boli odsúdení v rámci dohôd o vine a treste.

Dušan Kováčik bol zase pôvodne právoplatne uznaný za vinného z korupcie, dovolací senát Najvyššieho súdu SR však rozsudky zrušil. V ďalšej korupčnej veci je Kováčik uznaný za vinného zatiaľ neprávoplatne.

Odsúdení mimo hlavného procesu


Podnikateľ Bödör zase čelí obžalobám v kauze Dobytkár, ako aj v ďalšej korupčnej trestnej veci, ani jedna však zatiaľ nebola ukončená. Marián Zetocha bol zase neprávoplatne oslobodený vo veci nezákonných lustrácii.

Mimo hlavného procesu v kauze Očistec už bol odsúdený napríklad bývalý vyšetrovateľ NAKA Marián Kučerka. Expolicajti Pavol Vorobjov, Vladimír Bisták, Milan Žáčik a Ivan Bobocký zase priznali vinu v rámci dohôd o vine a treste. S kauzou je spájaný aj bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó, ktorý bol vyčlenený na samostatné konanie.


Zdroj: SITA.sk - Čoskoro začína súdny proces v kauze Očistec, obžalovaný je Tibor Gašpar aj Dušan Kováčik © SITA Všetky práva vyhradené.

Teherán hrozí útokmi na americké základne, Británia vysiela do regiónu vojnovú loď
Hlasovanie v ankete Osobnosť Bratislavského kraja je spustené, nominovaný je Ursiny aj poetka Haugová

