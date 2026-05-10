Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Hlasovanie v ankete Osobnosť Bratislavského kraja je spustené, nominovaný je Ursiny aj poetka Haugová
Hlasovať je možné spomedzi desiatich laureátov kategórie Výročná cena Samuela Zocha za rok 2025. Bratislavský samosprávny ...
10.5.2026 (SITA.sk) - Hlasovať je možné spomedzi desiatich laureátov kategórie Výročná cena Samuela Zocha za rok 2025.
Bratislavský samosprávny kraj (BSK) aj tento rok spustil hlasovanie verejnosti v ankete Osobnosť Bratislavského kraja – Cena verejnosti 2025. Ako informovala hovorkyňa BSK Lucia Forman, obyvatelia kraja majú možnosť rozhodnúť, ktorá z nominovaných osobností v rámci Ocenení BSK ich svojím prínosom za uplynulý rok oslovila najviac. Hlasovať je možné spomedzi desiatich laureátov kategórie Výročná cena Samuela Zocha za rok 2025.
„Každý z nominovaných sa významne podieľal na rozvoji regiónu, či už v oblasti kultúry, školstva, športu, vedy alebo verejného života,“ priblížila Forman. Nominovanými sú bývalý zápasník, majster sveta a olympijský medailista Jozef Lohyňa, slovenský horolezec a člen expedície do Himalájí Vincent Dubeň, spisovateľ, prozaik, dramaturg a scenárista Peter Jaroš, poetka, prekladateľka a esejistka Mila Haugová.
Ďalšími nominovanými sú scenáristka, režisérka, dramaturgička, spisovateľka a pedagogička Eva Borušovičová (in memoriam), operný spevák, tenor a pedagóg Jozef Kundlák, hudobník, skladateľ, spevák a dramaturg Dežo Ursiny (in memoriam), vedec, pedagóg a odborník v oblasti technológie polymérov Pavel Alexy, lekárka a vysokoškolská profesorka Mária Šustrová a pedagogička a expertka na architektúru 20. storočia Henrieta Moravčíková.
Hlasovať je možné prostredníctvom online formulára na webe Bratislavského kraja do 31. mája. Vyhlásenie výsledkov a slávnostné odovzdávanie ocenení vrátane Ceny verejnosti sa uskutoční 2. júna o 18:00 v Divadle Aréna v Bratislave.
Zdroj: SITA.sk - Hlasovanie v ankete Osobnosť Bratislavského kraja je spustené, nominovaný je Ursiny aj poetka Haugová © SITA Všetky práva vyhradené.
