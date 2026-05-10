 24hod.sk    Zo zahraničia

10. mája 2026

Teherán hrozí útokmi na americké základne, Británia vysiela do regiónu vojnovú loď


Tagy: americké útoky Hormuzský prieliv izraelské útoky Napätie na Blízkom východe Perzský záliv Útok na Irán

Napätie na Blízkom východe rastie po amerických útokoch na iránske tankery, pokračujú aj boje medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone. Iránske



10.5.2026 (SITA.sk) - Napätie na Blízkom východe rastie po amerických útokoch na iránske tankery, pokračujú aj boje medzi Izraelom a Hizballáhom v Libanone.

Iránske Revolučné gardy v sobotu pohrozili útokmi na americké základne na Blízkom východe a na „nepriateľské lode“, ak budú terčom ďalších útokov iránske tankery.


Varovanie prišlo deň po tom, čo americké sily zasiahli dve iránske plavidlá v Ománskom zálive.


„Akýkoľvek útok na iránske tankery a obchodné plavidlá povedie k mohutnému útoku na jedno z amerických centier v regióne a na nepriateľské lode,“ uviedli Revolučné gardy podľa iránskych médií.



USA čakajú na odpoveď


Spojené štáty medzitým stále čakajú na odpoveď Teheránu na najnovší americký návrh dohody, ktorá by mala predĺžiť prímerie a otvoriť cestu mierovým rokovaniam.


Americký prezident Donald Trump v piatok povedal, že odpoveď očakáva ešte v ten večer, Irán ju však zatiaľ nezverejnil.


Teherán zároveň spochybnil vážnosť americkej diplomacie po nedávnych námorných potýčkach v Perzskom zálive.



Rubiova misia


Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio sa v sobotu stretol s katarským premiérom a ministrom zahraničných vecí Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.


Washington podľa ministerstva zahraničných vecí ocenil úlohu Kataru ako dôležitého sprostredkovateľa v regióne.



Hizballáh útočí


Napätie rastie aj na izraelsko-libanonskej hranici. Libanonské hnutie Hizballáh oznámilo dronové a raketové útoky na izraelské jednotky a vojenské ciele v reakcii na pokračujúce izraelské útoky v Libanone.


Izraelská armáda potvrdila viacero útokov bezpilotnými lietadlami a uviedla, že jeden vojak v zálohe utrpel vážne zranenia.



Eurokomisárka je pobúrená


Libanonské úrady informovali, že pri izraelských náletoch na juhu krajiny zahynulo deväť ľudí.


„Humanitárna pomoc je pripravená, ale príliš často sa nedostane k tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ uviedla eurokomisárka pre krízový manažment a pripravenosť Hadja Lahbibová počas návštevy Libanonu.


Británia zároveň oznámila vyslanie torpédoborca do oblasti Hormuzského prielivu v rámci pripravovanej medzinárodnej misie na ochranu lodnej dopravy, ktorú majú viesť Londýn a Paríž.




Zdroj: SITA.sk - Teherán hrozí útokmi na americké základne, Británia vysiela do regiónu vojnovú loď © SITA Všetky práva vyhradené.

