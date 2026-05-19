 Utorok 19.5.2026
19. mája 2026

Kapitán Carvajal končí v Reale Madrid. Odohral tam 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí


19.5.2026


Každá slávna éra sa raz skončí a platí to aj v najlepších futbalových tímoch sveta. Kapitán Realu Madrid Dani Carvajal opustí klub na konci sezóny, oznámili v pondelok "Los Blancos".

Španielsky reprezentant odohral v drese Realu 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí vrátane šiestich titulov v Lige majstrov a štyroch titulov v La Lige.

"Real Madrid chce vyjadriť svoju vďačnosť a náklonnosť jednej z najväčších legiend nášho klubu a svetového futbalu,“ uviedol Real Madrid vo vyhlásení o Carvajalovi.

Tridsaťštyriročný Carvajal prešiel mládežníckou akadémiou Realu Madrid La Fabrica a po podpise zmluvy s Bayerom Leverkusen v roku 2012 ho "Los Blancos" v lete odkúpili späť.

"Carvajal je legenda a symbol Realu Madrid a jeho akadémie,“ povedal prezident Realu Madrid Florentino Pérez.

Skúsený pravý obranca dúfal, že bude hrať za Španielsko tento rok na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike, ale počas sezóny sa trápil s rôznymi zraneniami a podľa španielskych médií ho tréner Luis de la Fuente nepovolá.

Carvajal odohrá svoj posledný zápas za klub na Santiago Bernabéu tento víkend proti Athletic Bilbao v La Lige. K rozlúčke mu spoluhráči nedopriali zisk cennej trofeje, ktorá v slávnom Reale Madrid chýba už druhý rok za sebou.


Zdroj: SITA.sk - Kapitán Carvajal končí v Reale Madrid. Odohral tam 450 zápasov a získal s ním 27 trofejí © SITA Všetky práva vyhradené.

