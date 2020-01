Danko telefonoval s Alenou Zs., médiá majú zvukové nahrávky

Predseda Národnej rady SR a SNS Andrej Danko telefonoval v minulosti s Alenou Zs., ktorá je v súčasnosti obžalovaná v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Mali spolu volať v roku 2016, dohadovali sa na stretnutí.



Informovali o tom viaceré slovenské médiá. Zvukové nahrávky získali z dokumentov, ktoré má medzinárodná novinárska organizácia OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).



Danko pred časom uviedol, že meno Aleny Zs. mu nič nehovorí. Jeho hovorca Tomáš Kostelník uviedol, že sa nebudú detailne vyjadrovať k "navádzacím a účelovým otázkam" 33 dní pred voľbami. Zopakoval, že Danko sa s Alenou Zs. nestretol.

CELÁ KOMUNIKÁCIA MEDZI ANDREJOM DANKOM A ALENOU ZSUZSOVOU

12.8.2013

AD: Ďakujem úctivo

6.9.2013

AZ: Dobrý deň, v utorok od 15:00 do 20:00 budem v BA :-)

AD: Tak sa ozvite, pekný deň

22.10.2014:

AD: .

AZ: ?

AD: Či spíte

AZ: Na to je pre mňa ešte veľmi priskoro

AD: Kedy ste ešte v ba?

AZ: Budúci týždeň, prečo? :-)

AD: Vidíme sa?

AZ:To je pozvanie?! :-)

AD: Áno :-)

AZ: :-) :-) hmmm v poriadku, ale mám jednu otázku

AD: ?

AZ: Ale úprimne :-p (vyplazený jazyk, pozn. red)

AD: Však sadnime si

AD: Pošlite mi ešte fotku :-* ste kránsna žena

AI: A akú fotku by ste rád?

AD: Akúkoľvek

AD: Dobru

AD: tak počkám

AD: Ste krásna

AD. Môžete volať?

AD: Dobrú

AZ: Dobrú aj vám

27.10. 2014

AD: Dnes nič krásneho nebude?

AZ: Nooo...Ale ja teraz už mám obavy o váš telefón :-p

AD: Tak dajte :-D

AD: Tak som zomrel

AD: Keď prídem dole, budete mať čas?

AZ: Podľa toho koľko času myslíte :-)

AD: Koľko chcete?

AZ: Ja?! Vy ste sa pýtal, či budem mať čas, tak sa ja pýtam, že koľko času myslíte alebo by ste chcel?

AD: A vy máte koľko?

AZ: pre sa pýtam, koľko myslíte :-)

AD: Najviac :-)

AD: Ešte niečo dostanem?

AZ: Skúste byť konkrétnejší

AI: Ešte včera ste chceli niekedy za celý týždeň a dnes jedna za deň už ani nestačí?!

AD: Ešte by pomohlo niečo

AZ: ??? Pomohlo v čom?! :-D

AD: Nechcete?

AZ: Teraz čo či nechcem?

AD: Si dať kávu

AZ: Ale veď áno, prečo nie?

AD: Potom volám, pa

12.12.2014

AZ: Som v BA, ale keďže nekomunikujete, tak sa vraciam domov

AZ: Nepočula som tel

AD: Nevadí, mrzí ma, tak pekný večer

AZ: Nevadí, škoda dnešku, ale tak možno na budúci týždeň sa nám to podarí...

AD: Dúfam

AZ: :-D, (napísala aj emotikon palca hore)

12.12.2014

AZ: Napísala emotikon troch bodiek

AZ: Dnes som celý deň bola v Ba, celý čas som čakala, že odpoviete a prekvapím Vás, že som tam.

AD: Stratil som mobil, nemal som na vás vislo uložím si ho an na fb už nie ste

AZ: Ja fb už nemám viac ako rok

AD: Veď práve...

AZ: Nerozumiem

AD: Sa nedalo s vami spojiť

AZ: Ja, že prečo to vadí :-p (vyplazený jazyk)

AD: Tak posielam cmuk dobrú nocku

17.02.2015

AZ: Ste ok?

AD: Áno, len som trochu chorý tak nepracujem

AZ: Tak želám skoré uzdravenie! (emotikon pusy)

AZ: A vy zase nič

AD: Tak to mi je ľúto úprimne

AD: Ďakujem krásne

AZ: :-) :-) ale veď nič sa nedeje, pôjdem ešte veľa x, dáme kafé nabudúce, len som nedvedela, co si mám myslieť, či sa so mnou nebavíte albo vám starosti prerástli do problému :-)

AZ: Aspoň si teraz odpočiniete :-)

AD: Krásne sníčky nemám dôvod sa hnevať

AI: (podľa kontextu poslala fotku)

AD: Vy teda máte archív :-*

AZ: Hnevajte sa sem:-)

AD: To musí asi každému prepnúť

AZ: To ťažko lebo to nevidí

AD: Tak ďakujem keď to je len pre mňa :-D

AZ: No máte za čo!!! :-p

AD: To teda mám

AZ: :-D :-D (dvakrát emotikon pusy)

AZ: Fakt sa na vás teším

AD: Až sa mi nechce veriť, ste sama, ste nádherná

AZ: Možno je to tým kde žijem a tým že moj vkus na mužov je príliž náročný (emotikon opice, ktorá si zakrýva oči)

18.02.2015

AD: Vás áno

AZ: Okrem mňa som myslela ;-)

AD: Stačíte mi :-p

AZ: :-D:-D :-D (tri emotikony pusy)

AZ: Už je vám aspoň trošku lepšie?

AD: Už áno

Zdroj: OCCRP