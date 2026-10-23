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23. októbra 2026
Danko trvá na vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia, prezident podľa Fica nemá právo odmietnuť
Tagy: Minister životného prostredia SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prezumpcia neviny
Prezident pri informovaní o tom, že Kuffu zatiaľ nevymenuje za ministra, argumentoval podozreniami z trestných činov. Predseda vlády SR
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23.10.2026 (SITA.sk) - Prezident pri informovaní o tom, že Kuffu zatiaľ nevymenuje za ministra, argumentoval podozreniami z trestných činov.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa stretol so svojím koaličným partnerom a predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom. Fico prijal Dankovo stanovisko, v ktorom deklaroval, že trvá na personálnom návrhu SNS vymenovať na post ministra životného prostredia Filipa Kuffu.
Po odvolaní Tomáša Tarabu z tejto funkcie premiér Fico predložil prezidentovi nominanta SNS, a to súčasného štátneho tajomníka envirorezortu Filip Kuffa. Prezident ale pred pár dňami informoval, že Kuffu do tejto pozície zatiaľ nevymenuje.
V stanovisku premiéra Fica, ktoré poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR, sa uvádza, že rešpektuje, že podľa Koaličnej zmluvy má SNS právo navrhnúť svojho nominanta na post ministra životného prostredia, a tiež, že jeho povinnosťou ako predsedu vlády SR je takýto návrh predložiť prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
"Prezident SR nemá právo takýto návrh odmietnuť, môže len neformálne požiadať predsedu vlády SR o jeho prehodnotenie. Predseda vlády SR takýto neformálny postup prezidenta SR berie na vedomie,” píše sa v stanovisku s tým, že Fico prijal stanovisko šéfa národniarov, že zotrváva na personálnom návrhu SNS.
"Za týchto okolností a plne rešpektujúc Koaličnú zmluvu a prezumpciu neviny nemá predseda vlády SR žiadny dôvod návrh na vymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia SR stiahnuť. Ak SNS zmení názor a predloží iný personálny návrh, predseda vlády SR ho podľa Koaličnej zmluvy postúpi prezidentovi SR,” uviedli z ÚV SR.
Doplnili, že Fico je aj naďalej pripravený niesť politickú zodpovednosť za riadenie Ministerstva životného prostredia SR. Praktické otázky riadenia rezortu pri tom zabezpečuje na základe riadneho a plného poverenia určený štátny tajomník predmetného ministerstva. Fico s Dankom sa zhodli na tom, že základom kvality vládnej koalície a vlády je dôsledné dodržiavanie koaličnej zmluvy medzi trojicou koaličných strán.
"Vonkajšie krízové faktory a deštrukčná činnosť opozície a protislovenských médií vyžadujú stabilitu vládnej koalície a schopnosť vlády reagovať na zahraničné a domáce výzvy. Základom takejto kvality vládnej koalície a vlády je dôsledné dodržiavanie Koaličnej zmluvy medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS,” uvádza sa v stanovisku po stretnutí Fica s Dankom.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR k záverom stretnutia premiéra Fica a predsedu SNS Danka, prezident Peter Pellegrini vzal stanovisko predsedu vlády na vedomie. Svoj ďalší postup chce oznámiť v najbližších dňoch.
Prezident pri informovaní o tom, že Kuffu zatiaľ nevymenuje za ministra, argumentoval podozreniami z trestných činov. Hlava štátu pripomenula, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia či prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR.
Pellegrini sa preto obrátil na príslušné štátne orgány, ktoré môžu prezidentovi zo zákona poskytnúť informácie o tom, či uvedené medializované informácie sú, alebo nie sú predmetom činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Podľa jeho slov mu bolo potvrdené, že pri medializovaných informáciách a uvedených podozreniach sa začalo viesť trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, napríklad machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácii výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
"Rešpektujúc prezumpciu neviny a netušiac, ako môže nakoniec toto trestné stíhanie dopadnúť, nemôžeme v tejto chvíli ani vylúčiť, že s vysokou pravdepodobnosťou môže toto trestné stíhanie súvisieť sčasti aj s výkonom funkcie terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu," uviedol vtedy Pellegrini s tým, že keďže nie je možné vylúčiť, že toto trestné stíhanie môže časom dospieť aj k obvineniu tejto osoby, požiadal premiéra o prehodnotenie tejto nominácie aj o predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády.
Tomáš Taraba bol odvolaný z postu ministra po tom, ako mu v utorok 29. septembra poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Zdroj: SITA.sk - Danko trvá na vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia, prezident podľa Fica nemá právo odmietnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) sa stretol so svojím koaličným partnerom a predsedom Slovenskej národnej strany (SNS) Andrejom Dankom. Fico prijal Dankovo stanovisko, v ktorom deklaroval, že trvá na personálnom návrhu SNS vymenovať na post ministra životného prostredia Filipa Kuffu.
Po odvolaní Tomáša Tarabu z tejto funkcie premiér Fico predložil prezidentovi nominanta SNS, a to súčasného štátneho tajomníka envirorezortu Filip Kuffa. Prezident ale pred pár dňami informoval, že Kuffu do tejto pozície zatiaľ nevymenuje.
Odmietnutie návrhu
V stanovisku premiéra Fica, ktoré poskytol Tlačový a informačný odbor Úradu vlády (ÚV) SR, sa uvádza, že rešpektuje, že podľa Koaličnej zmluvy má SNS právo navrhnúť svojho nominanta na post ministra životného prostredia, a tiež, že jeho povinnosťou ako predsedu vlády SR je takýto návrh predložiť prezidentovi Petrovi Pellegrinimu.
"Prezident SR nemá právo takýto návrh odmietnuť, môže len neformálne požiadať predsedu vlády SR o jeho prehodnotenie. Predseda vlády SR takýto neformálny postup prezidenta SR berie na vedomie,” píše sa v stanovisku s tým, že Fico prijal stanovisko šéfa národniarov, že zotrváva na personálnom návrhu SNS.
"Za týchto okolností a plne rešpektujúc Koaličnú zmluvu a prezumpciu neviny nemá predseda vlády SR žiadny dôvod návrh na vymenovanie Filipa Kuffu za ministra životného prostredia SR stiahnuť. Ak SNS zmení názor a predloží iný personálny návrh, predseda vlády SR ho podľa Koaličnej zmluvy postúpi prezidentovi SR,” uviedli z ÚV SR.
Dodržanie koaličnej zmluvy
Doplnili, že Fico je aj naďalej pripravený niesť politickú zodpovednosť za riadenie Ministerstva životného prostredia SR. Praktické otázky riadenia rezortu pri tom zabezpečuje na základe riadneho a plného poverenia určený štátny tajomník predmetného ministerstva. Fico s Dankom sa zhodli na tom, že základom kvality vládnej koalície a vlády je dôsledné dodržiavanie koaličnej zmluvy medzi trojicou koaličných strán.
"Vonkajšie krízové faktory a deštrukčná činnosť opozície a protislovenských médií vyžadujú stabilitu vládnej koalície a schopnosť vlády reagovať na zahraničné a domáce výzvy. Základom takejto kvality vládnej koalície a vlády je dôsledné dodržiavanie Koaličnej zmluvy medzi Smerom-SD, Hlasom-SD a SNS,” uvádza sa v stanovisku po stretnutí Fica s Dankom.
Ako informovala Kancelária prezidenta SR k záverom stretnutia premiéra Fica a predsedu SNS Danka, prezident Peter Pellegrini vzal stanovisko predsedu vlády na vedomie. Svoj ďalší postup chce oznámiť v najbližších dňoch.
Prezident pri informovaní o tom, že Kuffu zatiaľ nevymenuje za ministra, argumentoval podozreniami z trestných činov. Hlava štátu pripomenula, že už niekoľko týždňov v mediálnom priestore zaznievajú informácie, ktoré naznačujú možnosť nekalého konania niektorej z organizácií ministerstva životného prostredia či prípadného nehospodárneho nakladania s majetkom SR.
Pellegrini sa preto obrátil na príslušné štátne orgány, ktoré môžu prezidentovi zo zákona poskytnúť informácie o tom, či uvedené medializované informácie sú, alebo nie sú predmetom činnosti orgánov činných v trestnom konaní. Podľa jeho slov mu bolo potvrdené, že pri medializovaných informáciách a uvedených podozreniach sa začalo viesť trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov, napríklad machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, porušovania povinností pri správe cudzieho majetku, legalizácii výnosov z trestnej činnosti, ako aj možného zneužívania právomoci verejného činiteľa.
"Rešpektujúc prezumpciu neviny a netušiac, ako môže nakoniec toto trestné stíhanie dopadnúť, nemôžeme v tejto chvíli ani vylúčiť, že s vysokou pravdepodobnosťou môže toto trestné stíhanie súvisieť sčasti aj s výkonom funkcie terajšieho štátneho tajomníka Filipa Kuffu," uviedol vtedy Pellegrini s tým, že keďže nie je možné vylúčiť, že toto trestné stíhanie môže časom dospieť aj k obvineniu tejto osoby, požiadal premiéra o prehodnotenie tejto nominácie aj o predloženie nového návrhu na vymenovanie člena vlády.
Tomáš Taraba bol odvolaný z postu ministra po tom, ako mu v utorok 29. septembra poslanci Národnej rady SR vyslovili nedôveru.
Zdroj: SITA.sk - Danko trvá na vymenovaní Kuffu za ministra životného prostredia, prezident podľa Fica nemá právo odmietnuť © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Minister životného prostredia SR Predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Premiér Slovenskej republiky Prezident Slovenskej republiky Prezumpcia neviny
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