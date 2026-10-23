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23. októbra 2026

Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO


Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda parlamentu

Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky. V



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snimka obrazovky 2026 10 23 o 13 01 21 676x464 23.10.2026 (SITA.sk) - Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky.


V samosprávnych voľbách sa nerozhoduje o vzdialených témach, ale o tom, čo máme každý deň priamo pred očami. Deň pre voľbami to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky.

Voľby ovplyvnia každodenný život obyvateľov


„Právo slobodne si vybrať svojich zástupcov patrí k najdôležitejším hodnotám demokracie. Nie je samozrejmosťou a nemali by sme naň rezignovať. Každý z nás má možnosť rozhodnúť, komu dá svoju dôveru a kto bude v jeho mene spravovať veci verejné,“ uviedol Raši.

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Zdôraznil, že tieto voľby majú osobitný význam, pretože sa v nich rozhoduje o tom, čo priamo vplýva na život obyvateľov. „O tom, či budeme mať kvalitné a bezpečné cesty, čisté a osvetlené ulice. Či naše deti nájdu miesto v materskej škole a budú mať dobré podmienky na vzdelávanie, šport a voľný čas. Či sa našim seniorom dostane potrebnej starostlivosti. Či bude fungovať verejná doprava, pribúdať zeleň a či sa naše mestá a obce budú rozvíjať tak, aby v nich ľudia chceli žiť,“ vymenoval predseda parlamentu a dodal, že od týchto volieb závisí podoba miesta, na ktorom ľudia vychovávajú deti a chcú dobrú budúcnosť aj pre ďalšie generácie.

Predseda parlamentu vyzval ľudí, aby prišli voliť


Raši odporučil, že pri rozhodovaní o tom, koho voliť, netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky tých, ktorí sa uchádzajú o dôveru. „Naše mestá, obce a celé Slovensko neposunú dopredu silné slová ani prázdne gestá, ale odbornosť, profesionalita a poctivá práca,“ dodal s tým, že Slovensko potrebuje samosprávy, ktoré ľudí spájajú, počúvajú ich potreby a dokážu pracovať v prospech celej komunity.

„Chcem vás preto povzbudiť, aby ste využili svoje volebné právo a prišli rozhodnúť o budúcnosti svojho domova. Pretože na tom, ako sa bude žiť v našich mestách a obciach, záleží nám všetkým. A každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby boli ešte lepším miestom pre život,“ uzavrel Raši.


Zdroj: SITA.sk - Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne a župné voľby do VÚC 2026 Komunálne voľby 2026 na Slovensku Predseda parlamentu
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