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23. októbra 2026
Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO
Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky. V
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23.10.2026 (SITA.sk) - Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky.
V samosprávnych voľbách sa nerozhoduje o vzdialených témach, ale o tom, čo máme každý deň priamo pred očami. Deň pre voľbami to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky.
„Právo slobodne si vybrať svojich zástupcov patrí k najdôležitejším hodnotám demokracie. Nie je samozrejmosťou a nemali by sme naň rezignovať. Každý z nás má možnosť rozhodnúť, komu dá svoju dôveru a kto bude v jeho mene spravovať veci verejné,“ uviedol Raši.
Zdôraznil, že tieto voľby majú osobitný význam, pretože sa v nich rozhoduje o tom, čo priamo vplýva na život obyvateľov. „O tom, či budeme mať kvalitné a bezpečné cesty, čisté a osvetlené ulice. Či naše deti nájdu miesto v materskej škole a budú mať dobré podmienky na vzdelávanie, šport a voľný čas. Či sa našim seniorom dostane potrebnej starostlivosti. Či bude fungovať verejná doprava, pribúdať zeleň a či sa naše mestá a obce budú rozvíjať tak, aby v nich ľudia chceli žiť,“ vymenoval predseda parlamentu a dodal, že od týchto volieb závisí podoba miesta, na ktorom ľudia vychovávajú deti a chcú dobrú budúcnosť aj pre ďalšie generácie.
Raši odporučil, že pri rozhodovaní o tom, koho voliť, netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky tých, ktorí sa uchádzajú o dôveru. „Naše mestá, obce a celé Slovensko neposunú dopredu silné slová ani prázdne gestá, ale odbornosť, profesionalita a poctivá práca,“ dodal s tým, že Slovensko potrebuje samosprávy, ktoré ľudí spájajú, počúvajú ich potreby a dokážu pracovať v prospech celej komunity.
„Chcem vás preto povzbudiť, aby ste využili svoje volebné právo a prišli rozhodnúť o budúcnosti svojho domova. Pretože na tom, ako sa bude žiť v našich mestách a obciach, záleží nám všetkým. A každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby boli ešte lepším miestom pre život,“ uzavrel Raši.
Zdroj: SITA.sk - Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V samosprávnych voľbách sa nerozhoduje o vzdialených témach, ale o tom, čo máme každý deň priamo pred očami. Deň pre voľbami to uviedol predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD). Už v sobotu Slovensko čakajú voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov a rozhodne sa, komu ľudia zveria zodpovednosť za rozvoj miest, obcí a regiónov na nasledujúce štyri roky.
Voľby ovplyvnia každodenný život obyvateľov
„Právo slobodne si vybrať svojich zástupcov patrí k najdôležitejším hodnotám demokracie. Nie je samozrejmosťou a nemali by sme naň rezignovať. Každý z nás má možnosť rozhodnúť, komu dá svoju dôveru a kto bude v jeho mene spravovať veci verejné,“ uviedol Raši.
Zdôraznil, že tieto voľby majú osobitný význam, pretože sa v nich rozhoduje o tom, čo priamo vplýva na život obyvateľov. „O tom, či budeme mať kvalitné a bezpečné cesty, čisté a osvetlené ulice. Či naše deti nájdu miesto v materskej škole a budú mať dobré podmienky na vzdelávanie, šport a voľný čas. Či sa našim seniorom dostane potrebnej starostlivosti. Či bude fungovať verejná doprava, pribúdať zeleň a či sa naše mestá a obce budú rozvíjať tak, aby v nich ľudia chceli žiť,“ vymenoval predseda parlamentu a dodal, že od týchto volieb závisí podoba miesta, na ktorom ľudia vychovávajú deti a chcú dobrú budúcnosť aj pre ďalšie generácie.
Predseda parlamentu vyzval ľudí, aby prišli voliť
Raši odporučil, že pri rozhodovaní o tom, koho voliť, netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky tých, ktorí sa uchádzajú o dôveru. „Naše mestá, obce a celé Slovensko neposunú dopredu silné slová ani prázdne gestá, ale odbornosť, profesionalita a poctivá práca,“ dodal s tým, že Slovensko potrebuje samosprávy, ktoré ľudí spájajú, počúvajú ich potreby a dokážu pracovať v prospech celej komunity.
„Chcem vás preto povzbudiť, aby ste využili svoje volebné právo a prišli rozhodnúť o budúcnosti svojho domova. Pretože na tom, ako sa bude žiť v našich mestách a obciach, záleží nám všetkým. A každý z nás má možnosť prispieť k tomu, aby boli ešte lepším miestom pre život,“ uzavrel Raši.
Zdroj: SITA.sk - Pri voľbách netreba hľadieť iba na sľuby, ale aj na schopnosti, skúsenosti a výsledky, upozornil Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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