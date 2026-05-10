Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Diskutoval Fico s Putinom o ovplyvňovaní volieb? Gröhling je presvedčený, že pre takéto rady chodí do Moskvy
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Ovplyvňovanie volieb Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu. Pri stretnutí medzi štyrmi očami
10.5.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.
Pri stretnutí medzi štyrmi očami predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling.
„Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy,“ povedal Gröhling s tým, že keď premiér vidí, ako dopadli voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí.
„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval šéf liberálov. Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.
„A uvidíme, čo nás ešte čaká,“ doplnil Gröhling. Koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD) v reakcii uviedol, že rokovanie Fica s Putinom bolo primárne o energetike.
Ak pritom niekto podľa Richtera ovplyvňoval slovenské voľby, bola to Veľká Británia. „To je potvrdené,“ skonštatoval Richter s tým, že pod rúškom mobilizácie mladých ľudí išla pomoc Progresívnemu Slovensku.
Pri stretnutí medzi štyrmi očami predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling.
Chodí si pre rady do Moskvy?
„Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy,“ povedal Gröhling s tým, že keď premiér vidí, ako dopadli voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí.
„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval šéf liberálov. Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.
Rokovanie o energetike
„A uvidíme, čo nás ešte čaká,“ doplnil Gröhling. Koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD) v reakcii uviedol, že rokovanie Fica s Putinom bolo primárne o energetike.
Ak pritom niekto podľa Richtera ovplyvňoval slovenské voľby, bola to Veľká Británia. „To je potvrdené,“ skonštatoval Richter s tým, že pod rúškom mobilizácie mladých ľudí išla pomoc Progresívnemu Slovensku.
Zdroj: SITA.sk - Diskutoval Fico s Putinom o ovplyvňovaní volieb? Gröhling je presvedčený, že pre takéto rady chodí do Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.
