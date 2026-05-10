Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 10.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Viktória
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

10. mája 2026

Diskutoval Fico s Putinom o ovplyvňovaní volieb? Gröhling je presvedčený, že pre takéto rady chodí do Moskvy


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Ovplyvňovanie volieb Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident

Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu. Pri stretnutí medzi štyrmi očami



Zdieľať
10.5.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.


Pri stretnutí medzi štyrmi očami predseda vlády Robert Fico diskutoval s ruským prezidentom Vladimirom Putinom o tom, ako bude ovplyvňovať budúcoročné slovenské voľby. V diskusnej relácii O 5 minút 12 STVR to vyhlásil predseda opozičnej strany SaS Branislav Gröhling.

Chodí si pre rady do Moskvy?


„Ja som o tom presvedčený, že Robert Fico chodí pre takéto rady do Moskvy,“ povedal Gröhling s tým, že keď premiér vidí, ako dopadli voľby v Maďarsku, tak sa veľmi bojí.

„Potrebuje podporu práve zo strany Moskvy,“ skonštatoval šéf liberálov. Doplnil, že snahu ovplyvňovať voľby dokazujú všetky návrhy zákonov, ktoré vládna koalícia prináša do parlamentu.

Rokovanie o energetike


„A uvidíme, čo nás ešte čaká,“ doplnil Gröhling. Koaličný poslanec Ján Richter (Smer-SD) v reakcii uviedol, že rokovanie Fica s Putinom bolo primárne o energetike.

Ak pritom niekto podľa Richtera ovplyvňoval slovenské voľby, bola to Veľká Británia. „To je potvrdené,“ skonštatoval Richter s tým, že pod rúškom mobilizácie mladých ľudí išla pomoc Progresívnemu Slovensku.


Zdroj: SITA.sk - Diskutoval Fico s Putinom o ovplyvňovaní volieb? Gröhling je presvedčený, že pre takéto rady chodí do Moskvy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) O 5 minút 12 Ovplyvňovanie volieb Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky Ruský prezident
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela
<< predchádzajúci článok
Vojaci sa už cvičia na obsluhu nového systému protivzdušnej obrany Barak, uviedol minister Kaliňák

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 