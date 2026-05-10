 24hod.sk    Zo zahraničia

10. mája 2026

Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela


Incident sa odohral po iránskych hrozbách útokmi na americké plavidlá v regióne po zásahu USA proti iránskym tankerom.



10.5.2026 (SITA.sk) - Incident sa odohral po iránskych hrozbách útokmi na americké plavidlá v regióne po zásahu USA proti iránskym tankerom.

Pri pobreží Kataru zasiahla v nedeľu nadránom loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela. Informovalo o tom Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO).



Požiar uhasili



Podľa UKMTO plavidlo hlásilo zásah približne 23 námorných míľ severovýchodne od katarskej metropoly Dauha.


„Vznikol malý požiar, ktorý sa podarilo uhasiť, nedošlo k žiadnym obetiam na životoch. Neboli hlásené ani žiadne environmentálne škody,“ uviedla agentúra.



Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že zasiahnuté plavidlo plávalo pod americkou vlajkou a patrilo Spojeným štátom.



Predtým útočili USA


Incident sa odohral dva dni po tom, čo americká stíhačka vyradila z prevádzky v Ománskom zálive dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou, aby zabránila ich pokračovaniu do Iránu.


Iránske Revolučné gardy následne v sobotu pohrozili útokmi na americké základne na Blízkom východe a na „nepriateľské lode“, ak budú terčom ďalších útokov iránske tankery.






Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela © SITA Všetky práva vyhradené.

