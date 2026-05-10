Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela
Incident sa odohral po iránskych hrozbách útokmi na americké plavidlá v regióne po zásahu USA proti iránskym tankerom. Pri pobreží
Pri pobreží Kataru zasiahla v nedeľu nadránom loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela. Informovalo o tom Britské centrum pre námorné obchodné operácie (UKMTO).
Požiar uhasili
Podľa UKMTO plavidlo hlásilo zásah približne 23 námorných míľ severovýchodne od katarskej metropoly Dauha.
„Vznikol malý požiar, ktorý sa podarilo uhasiť, nedošlo k žiadnym obetiam na životoch. Neboli hlásené ani žiadne environmentálne škody,“ uviedla agentúra.
Iránska agentúra Fars s odvolaním sa na nemenovaný zdroj uviedla, že zasiahnuté plavidlo plávalo pod americkou vlajkou a patrilo Spojeným štátom.
Predtým útočili USA
Incident sa odohral dva dni po tom, čo americká stíhačka vyradila z prevádzky v Ománskom zálive dva tankery plaviace sa pod iránskou vlajkou, aby zabránila ich pokračovaniu do Iránu.
Iránske Revolučné gardy následne v sobotu pohrozili útokmi na americké základne na Blízkom východe a na „nepriateľské lode“, ak budú terčom ďalších útokov iránske tankery.
Zdroj: SITA.sk - Pri pobreží Kataru zasiahla loď na prepravu sypkého nákladu neznáma strela
