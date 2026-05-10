Nedeľa 10.5.2026
Meniny má Viktória
10. mája 2026
Vojaci sa už cvičia na obsluhu nového systému protivzdušnej obrany Barak, uviedol minister Kaliňák
10.5.2026 (SITA.sk) - Doplnil, že prvú batériu zo šiestich nám Izrael dodal napriek prebiehajúcej vojne na Blízkom východe.
Slovenskí vojaci sa už cvičia na obsluhu nového izraelského systému protivzdušnej obrany Barak. V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD).
Doplnil, že prvú batériu zo šiestich nám Izrael dodal napriek prebiehajúcej vojne na Blízkom východe.
„To je v podstate veľmi výnimočné, lebo žiadnej inej krajine v zásade neurobili takého doručovanie,“ zdôraznil minister. Ako ďalej uviedol, momentálne na Slovensko prichádzajú zvyšné komponenty.
„Zároveň sa už cvičia vojaci, aby postupne ako prídu ďalšie batérie, sme už nabiehali na plný systém,“ dodal Kaliňák.
Zdroj: SITA.sk - Vojaci sa už cvičia na obsluhu nového systému protivzdušnej obrany Barak, uviedol minister Kaliňák © SITA Všetky práva vyhradené.
Diskutoval Fico s Putinom o ovplyvňovaní volieb? Gröhling je presvedčený, že pre takéto rady chodí do Moskvy
Pápež Lev XIV. odsúdil nové džihádistické útoky v oblasti Sahelu
