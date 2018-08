Divadelná Nitra 2018 predstaví silné inscenácie zo slovenskej produkcie

Budova Divadla Andreja Bagara v Nitre, ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič Budova Divadla Andreja Bagara v Nitre, ilustračná snímka. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Nitra 6. augusta – Témam súvisiacim s aktuálnym stavom spoločnosti sa venujú inscenácie slovenských súborov v hlavnom programe medzinárodného festivalu Divadelná Nitra 2018. Všetky slovenské inscenácie v programe festivalu vznikli na základe súčasných textov a viaceré sú autorským divadlom. Tohtoročný 27. ročník festivalu sa uskutoční od 28. septembra do 3. októbra.Slovenské inscenácie vyberala skupina festivalom poverených kurátoriek, ktorú tvoria štyri členky združenia MLOKi – mladí o kultúre inak, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová. Do programu zaradili inscenácie Znovuzjednotenie Kóreí zo Štátneho divadla Košice, Stalker Teatra Tatra, koprodukčný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň Americký cisár aj vizuálno-pohybové dielo Debris Company WOW! „Počas uplynulej divadelnej sezóny sme navštívili drvivú väčšinu premiér po celom Slovensku. Odhadom dvadsať inscenácií, z ktorých sme napokon vyberali, videla každá jedna z nás,“ povedala Cvečková. Podľa jej slov dôraz na tvorcov, ktorí zastupujú nezávislú divadelnú scénu na Slovensku, nebol zámerom.Výber predstavuje súčasné fenomény slovenského divadla – v podobe tém, ktorým sa jednotlivé inscenácie venujú, aj formálnymi experimentmi, ktoré sa v nich objavujú. „Chceli sme zároveň, aby bol výber vyvážený aj žánrovo,“ skonštatovala Cvečková. Skupina kurátoriek slovenského programu sa klasike nevyhla programovo. Práve inscenácie, ktoré kurátorky do programu festivalu zaradili, však podľa nich najvýstižnejšie korešpondujú s aktuálnymi tendenciami slovenského divadla.