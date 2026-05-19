Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
19. mája 2026
Nie ste zodpovední za svoje detstvo, ani za rodičov. Silná kniha Toxickí rodičia
Nie všetky jazvy sú viditeľné.
Kniha Toxickí rodičia od Susan Forward a Craiga Bucka patrí medzi najvplyvnejšie psychologické knihy o vzťahoch medzi rodičmi a deťmi. Pomáha pochopiť, ako nás detstvo formuje a ako sa oslobodiť od bolesti, pocitu viny či manipulácie, ktoré si mnohí nesú až do dospelosti.
Susan Forward veľmi jasne vysvetľuje jednu dôležitú vec: každý rodič robí chyby. To je normálne. Toxickým sa však rodič stáva vtedy, keď negatívne vzorce správania pretrvávajú celé roky a systematicky ničia psychiku dieťaťa. Autorka opisuje rôzne typy toxických rodičov:
- ovládajúcich,
- verbálne násilných,
- alkoholikov,
- emocionálne nezrelých,
- fyzicky či sexuálne násilných,
- ale aj rodičov, ktorí zo svojich detí robia „malých dospelých“.
Kniha pritom nikoho lacno nesúdi. Nesnaží sa vyvolať nenávisť voči rodičom. Skôr pomáha pochopiť, ako vznikajú nezdravé vzorce a aké následky si deti nesú do dospelosti. A tie bývajú obrovské: nízke sebavedomie, pocit bezcennosti, úzkosti, problémy vo vzťahoch, strach z odmietnutia, potreba neustále niekomu vyhovieť, či pocit viny za všetko.
Jednou z najsilnejších tém knihy je emocionálne vydieranie. Autorka veľmi presne opisuje vety, ktoré mnohí ľudia poznajú až príliš dobre:
„Robím to len pre tvoje dobro.“
„Po tom všetkom, čo som pre teba urobil/a…“
„Ak ma miluješ, urobíš to.“
„Dostanem z teba infarkt.“
Práve tieto zdanlivo „starostlivé“ výroky často skrývajú manipuláciu, pocit viny a potrebu kontroly. Susan Forward ukazuje, že toxickí rodičia si mnohokrát ani neuvedomujú, aké škody spôsobujú. Ich správanie často vychádza z vlastného strachu, traumy či nezrelosti. No to nemení nič na tom, že ich deti nesú následky ešte desaťročia.
Susan Forward patrila medzi najuznávanejšie terapeutky v oblasti rodinných vzťahov a emocionálneho zneužívania. Bola autorkou viacerých bestsellerov vrátane kníh Citové vydieranie, Toxickí svokrovci, či Muži, ktorí nenávidia ženy. Jej knihy si získali popularitu
Toxickí rodičia nie je ľahké čítanie. Ale môže byť nesmierne oslobodzujúce. Ak ste niekedy mali pocit, že nikdy nie ste dosť dobrí, že vás rodičia stále ovládajú alebo že vás minulosť nepúšťa ďalej, možno práve táto kniha vám pomôže pochopiť prečo.
A možno vám zároveň ukáže, že zmeniť svoj život je stále možné.
