Do práce by mohli ísť kaderníčky, zvárači aj dlaždičkári. Platforma žiada obnoviť remeselné činnosti

Termíny len pre jedného zákazníka

Chcú umožniť príchod zahraničných pracovníkov

16.4.2020 (Webnoviny.sk) - Platforma Malých a stredných podnikov a živnostníkov (MSPaŽ) požaduje od štátu urýchlene otvoriť pre výkon podnikateľskej a hospodárskej činnosti remeselné činnosti ako sklenárstva, kaderníctva, kozmetiky či holičstvá.Tiež stavebné a remeselné práce pri zveľaďovaní a údržbe bytového fondu. Do práce by sa tak mohli vrátiť napr. maliari, elektrikári, vodoinštalatéri, podlahári a dlaždičkári, sadrokartonisti a strechári.Obnoviť by sa mohli podľa informácií zverejnených platformou aj revízne práce vyhradených zariadení, zváračské a klampiarske práce a zemné práce."U kaderníctiev, kozmetiky a holičstiev možno živnosť vykonávať na termín, len pre jedného zákazníka a pracovníka na prevádzke. Zákazníka a pracovníka možno opatriť ochrannými prostriedkami. Súčasný stav je možno obchádzať výkonom u zákazníka a otvorenie by bolo transparentnejšie," ozrejmila niektoré dôvody obnovenia prevádzok platforma.Doplnenie návrhov od platformy obsahuje aj zabezpečenie čo najkratšej možnosti použitia finančných prostriedkov z eurofondov, riešenie podpory prevádzkam MSPaŽ v oblasti prevádzkových nákladov (nájmu, energie, bezpečnostná služba) či podpory činnosti výstavníctva, ktoré muselo prerušiť svoju činnosť.Platforma tiež požaduje od štátu rokovať s bankami o pôžičkách, kde by v období počas pandémie nemali bežať splátky ani úroky. Pre najviac postihnuté prevádzky (napr. cestovný ruch, reštaurácie, hotely, niektoré remeselné a stavebné činnosti) navrhuje platforma zaviesť systém bezúročných pôžičiek prostredníctvom záručnej a rozvojovej banky.Vo vládou už prijatom opatrení o podpore zamestnanosti požaduje platforma ustanoviť aj odpustenie odvodov - príspevku zamestnávateľa na zamestnanca v dobe krízy. V už prijatých opatreniach o podpore SZČO, ktorým klesli tržby, riešiť adekvátne aj jednoosobové s.r.o.Platforma požaduje aj umožniť príchod a prácu zahraničných pracovníkov najmä v oblasti sociálnych prác a zdravotnej starostlivosti, tiež sezónnych pracovníkov v oblasti gastro prevádzok, prác v poľnohospodárstve, ovocinárov a zeleninárov.Vláda by mala riešiť aj odloženie, resp. prerušenie živnosti v prípadoch, ak evidovaný nezamestnaný, ktorý prijal finančné prostriedky na začatie podnikania od ÚPSVaR , napr. vo februári nemohol prevádzku od 1. marca otvoriť, nakoľko veľké obchodné centrá boli uzatvorené.