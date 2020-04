Alkohol ochorenie Covid-19 nezabíja, konšpiračné médiá šíria o koronavíruse aj ďalšie hoaxy

Americké krajne pravicové a konšpiračné médiá napríklad už niekoľko týždňov propagujú teóriu, podľa ktorej sa koronavírus šíri pomocou mobilných 5G sietí a ide o komplot svetových vlád proti svojim občanom.

Nemenej pozoruhodnou je aj teória, podľa ktorej je pomoc proti nákaze koronavírusom a ochoreniu Covid-19 úplne jednoduchá – stačí piť veľa alkoholu, ideálne tvrdého, a ten už nákazu „vypáli“.

Na túto fámu už musela zareagovať aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), ktorá k nej v utorok vydala oficiálne vyhlásenie a v ňom konštatuje, že je to čistý výmysel. „Strach a dezinformácie vyprodukovali nebezpečný mýtus, že konzumácia tvrdého alkoholu môže zabiť Covid-19. Lenže nemôže,“ uvádza sa vo vyhlásení WHO.

Organizácia naopak upozorňuje, že veľké nebezpečenstvo predstavuje práveže nadmerné pitie alkoholu, a predovšetkým tvrdého. Alkohol si len v Európe každoročne vyžiada približne milión obetí, uvádza WHO.